Cetățean din Satu Mare reținut pentru dare de mită către un funcționar al Biroului pentru Imigrări

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare, la data de 31.10.2025, au realizat activitatea de prindere în flagrant a unui cetățean român din județul Satu Mare, în cadrul unui dosar penal vizând infracțiunea de dare de mită.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, numitul C.I., în data de 30.10.2025, în jurul orei 11.00, și ulterior la data de 31.10.2025, în intervalul orar 08.00–08.30, i-a oferit unui funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru imigrări al județului Satu Mare, suma de 300 de euro și o plasă cu diferite produse pentru încălcarea de către acesta din urmă a atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru soluționarea favorabilă a unei cereri privind invitația unui cetățean străin pe teritoriul României.

Autorul a fost reținut pentru 24 ore, iar ulterior față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Pe parcursul desfășurării urmăririi penale, organele de urmărire penală au beneficiat de suport din partea Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare, Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru imigrări al județului Satu Mare și Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare.

Precizăm că activitățile procesuale efectuate în cursul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de procedură penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, și nu pot, în nici o situație, să înfrângă prezumția de nevinovăție.