A început asfaltarea străzii Martirilor Deportați – una dintre cele mai importante artere din oraș

Primăria Municipiului Satu Mare a demarat lucrările de asfaltare pe strada Martirilor Deportați, una dintre cele mai importante și circulate artere din oraș. Intervenția face parte din programul de modernizare a infrastructurii rutiere și are ca scop îmbunătățirea condițiilor de trafic și fluidizarea circulației în zona centrală.

Lucrările vor fi executate inclusiv în zilele de sâmbătă, pentru ca traficul rutier să fie reluat în cel mai scurt timp posibil.

Autoritățile locale transmit că vor continua investițiile în modernizarea rețelei stradale, pentru a oferi sătmărenilor o infrastructură sigură, modernă și adaptată nevoilor actuale ale orașului.