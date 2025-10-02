ACCIDENT. Autobuz ieșit de pe carosabil la Drăgușeni – șoferul, transportat la spital

La data de 1 octombrie a.c., la ora 16.03, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN1C, la ieșirea din localitatea Drăgușeni.

Potrivit verificărilor efectuate la fața locului, un bărbat de 56 de ani din Turulung, aflat la volanul unui autobuz, ar fi pierdut controlul direcției de mers, ieșind de pe carosabil și ajungând în șanț. Cauza probabilă o reprezintă unele afecțiuni medicale ale conducătorului auto.

Conducătorul autobuzului a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri. Totodată, acestuia i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu alte victime. Doar șoferul a necesitat intervenția medicilor.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.