ACCIDENT. Minoră de 16 ani lovită de o autoutilitară. Șoferul a fugit de la locul accidentului

Un accident rutier care putea avea consecințe mult mai grave a avut loc sâmbătă, 30 septembrie, pe Drumul Național 19, între Carei și Moftinul Mic. O adolescentă de doar 16 ani, din municipiul Carei, a fost lovită în timp ce conducea un motociclu, după ce o autoutilitară a depășit-o și a părăsit imediat locul accidentului.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au intervenit rapid după apelul la 112 și au constatat că tinerei i-au fost provocate răni ușoare. Aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar testul cu etilotest a indicat că nu consumase alcool.

Investigațiile ulterioare au dus la identificarea șoferului fugar: un bărbat de 45 de ani, din județul Arad. Cu sprijinul colegilor din Bihor, acesta a fost depistat în Oradea. Și testul său cu aparatul etilotest a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele accidentului. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Autoritățile reamintesc încă o dată șoferilor că fuga de la locul accidentului poate agrava situația și atrage răspunderea penală, insistând asupra responsabilității fiecăruia pe șosele.