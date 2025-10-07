ACCIDENT. Oșancă lovită la Satu Mare tranversând prin loc nepermis. A ajuns la spital

La data de 6 octombrie a.c., ora 12.46, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Arinului, din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un conducător auto de 26 de ani, din municipiul Satu Mare, ar fi acroșat o tânără de 27 de ani, din localitatea Lechința, care ar fi traversat drumul public prin loc nepermis.

În urma accidentului rutier, tânăra a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.