Acțiune desfășurată de polițiști în zona trecerilor la nivel cu calea ferată

La data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Satu Mare, sprijiniți de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, lucrătorii din cadrul Biroului Vamal Halmeu și specialiștii din cadrul Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune în sistem integrat, în zona trecerilor la nivel cu calea ferată din localitățile Halmeu, Carei și Satu Mare cât și în trenurile de călători, vizând prevenirea și combaterea faptelor cu potențial infracțional și contravențional în zonele aferente transportului feroviar.

Acțiunea a avut ca scop principal prevenirea accidentelor în zona feroviară, precum și informarea participanților la trafic cu privire la importanța respectării regulilor de circulație în zona trecerilor la nivel cu calea ferată.

În urma activităților desfășurate, au fost legitimate 93 de persoane și verificate 60 de autovehicule, fiind aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5.000 de lei și dispuse măsuri complementare de reținere a cinci certificate de înmatriculare, ca urmare a constatării unor abateri de la regimul circulației pe drumurile publice.

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic câteva măsuri pentru prevenirea evenimentelor rutiere în zona trecerilor la nivel cu calea ferată: