ADMINISTRAȚIE Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș: „Dialogul cu cetățenii rămâne una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre”

O nouă sesiune de audiențe la Primăria Municipiului Satu Mare – sprijin concret și soluții pentru nevoile sătmărenilor

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a susținut astăzi o nouă sesiune de audiențe, în cadrul căreia cetățenii înscriși au avut ocazia să își prezinte problemele și propunerile direct reprezentanților administrației locale.

Întâlnirile au oferit sprijin, îndrumare și soluții concrete pentru fiecare situație semnalată, consolidând astfel relația de încredere și deschidere dintre Primărie și locuitorii municipiului.

Comunicare directă pentru soluții reale

„Fiecare om vine cu povestea și nevoile lui, iar datoria noastră este să fim aproape și să găsim răspunsuri”, a declarat viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș.

Aceasta a subliniat că dialogul cu cetățenii rămâne una dintre cele mai importante responsabilități ale administrației locale și un element esențial pentru buna funcționare a comunității.

„Cred cu tărie că doar prin comunicare directă și deschidere putem construi un oraș în care fiecare voce contează și fiecare nevoie își găsește rezolvarea”, a adăugat viceprimarul.

Platformă digitală pentru comunicare rapidă

Pentru a facilita interacțiunea dintre administrație și cetățeni, Primăria Municipiului Satu Mare pune la dispoziție platforma digitală „Satu Mare CITY Portal” – un instrument modern, simplu și eficient pentru semnalarea problemelor și accesarea serviciilor publice.

👉 Portalul poate fi accesat la adresa: https://portal.primariasm.ro

Prin intermediul acestuia, sătmărenii pot comunica rapid cu administrația, pot depune sesizări online și pot urmări stadiul rezolvării acestora.

Deschidere și implicare continuă

Primăria Municipiului Satu Mare își reafirmă angajamentul de a rămâne aproape de cetățeni prin dialog constant, transparență și implicare. Audiențele periodice, completate de instrumentele digitale moderne, contribuie la o administrație locală eficientă și orientată către nevoile reale ale comunității.