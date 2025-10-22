AGRICULTURĂ Deputatul Mircea Govor: „Sprijin real pentru gospodăriile românești – simplificăm procedurile pentru ridicarea serelor și solariilor din curțile proprii”

Proiect legislativ susținut de parlamentarii PSD pentru eliminarea birocrației și sprijinirea producătorilor locali

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, anunță o inițiativă legislativă menită să ofere sprijin concret micilor gospodării românești, prin simplificarea procedurilor de construire a serelor și solariilor destinate cultivării de legume, fructe și flori în spații protejate.

Proiectul de lege, aflat în procedură parlamentară sub numărul PL-x 324/2025, propune completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, astfel încât ridicarea serelor și solariilor amplasate în curțile și grădinile gospodăriilor familiale să nu mai necesite autorizație de construire.

Sprijin real pentru gospodăriile românești

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, anunță un nou demers legislativ care vizează simplificarea procedurilor pentru ridicarea serelor și solariilor destinate cultivării legumelor, fructelor și florilor în gospodăriile familiale.

„Agricultura românească are nevoie de soluții simple, corecte și adaptate realităților din mediul rural. De aceea, ca membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, am inițiat și susținut, alături de colegii mei parlamentari din PSD, Proiectul de Lege pentru completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x nr. 324/2025)”, a declarat Mircea Govor.

Eliminarea birocrației pentru gospodarii de la sate

Prin această propunere legislativă, se urmărește ca ridicarea serelor și solariilor amplasate în curțile sau grădinile gospodăriilor familiale să nu mai necesite autorizație de construire.

„Această măsură vine în sprijinul gospodarilor care, până acum, riscau amenzi între 1.000 și 100.000 de lei doar pentru că își construiau un solar pe terenul propriu, fără autorizație. Într-o perioadă în care statul român alocă peste 350 de milioane de lei pentru sprijinirea cultivatorilor de legume, fructe și flori în spații protejate, este firesc să eliminăm birocrația care descurajează munca oamenilor”, a subliniat deputatul sătmărean.

Proiect cu avize favorabile

Potrivit acestuia, proiectul de lege a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social, ambele instituții subliniind necesitatea stabilirii unor criterii tehnice minime, a evitării utilizării abuzive în scopuri comerciale și a respectării principiilor de protecție a solului și a resurselor naturale.

„Prin această reglementare, susținem agricultura de subzistență și micile gospodării rurale, protejăm mediul și consolidăm lanțul scurt de aprovizionare cu produse românești”, a adăugat Mircea Govor.

„Construim politici publice pentru oameni, nu împotriva lor”

Deputatul a subliniat că scopul principal al acestei inițiative este de a încuraja producția locală, de a sprijini familiile de la sate și de a reduce dependența de importuri, prin măsuri simple, eficiente și cu impact imediat.

„Felicit întreaga echipă de consilieri și specialiști din Comisia pentru agricultură pentru colaborarea excelentă în elaborarea acestui act normativ. Împreună, construim politici publice pentru oameni, nu împotriva lor”, a concluzionat deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor.