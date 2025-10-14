ALARMĂ!!! Situație gravă: 24 de focare de pestă porcină africană active în județul Satu Mare

Prefectul Altfatter Tamás cere mobilizare totală, acțiune coordonată și implicarea tuturor autorităților pentru stoparea răspândirii bolii

La sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, a avut loc marți, 14 octombrie, o întâlnire de lucru importantă între conducerea instituției și medicii veterinari concesionari din întreg județul, la care a participat și prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás. Discuțiile s-au concentrat pe situația îngrijorătoare a pestei porcine africane (PPA) și pe măsurile ce trebuie aplicate cu maximă rigoare pentru limitarea extinderii bolii.

24 de focare active în județ – boala afectează inclusiv marile exploatații comerciale

Prefectul Altfatter Tamás a atras atenția asupra gravitații situației actuale, menționând că, în prezent, în județul Satu Mare sunt active 24 de focare de pestă porcină africană, boala afectând nu doar gospodăriile populației, ci și exploatațiile comerciale de mari dimensiuni.

„Radiografia situației arată nu mai puțin de 24 de focare în evoluție. Din păcate, boala afectează acum inclusiv marile exploatații comerciale, prin măsurile de restricție pe care suntem nevoiți să le impunem. În perioada următoare, avem însă perspectiva închiderii unui număr semnificativ de focare, ceea ce, în preajma sărbătorilor de iarnă, ar fi un rezultat esențial, ținând cont de tradițiile și consumul specific de carne de porc din această perioadă”, a declarat prefectul.

Măsuri ferme: memorandum către Guvern și controale extinse în teren

Pentru a limita efectele economice și a sprijini fermierii care respectă regulile de biosecuritate, prefectul a dispus întocmirea și transmiterea de urgență a unui memorandum către Prim-ministru, ministrul Agriculturii și ANSVSA, prin care se solicită reanalizarea restricțiilor și sprijin pentru mișcarea controlată a animalelor din fermele conforme.

Totodată, prefectul a anunțat intensificarea controalelor în teren, în baza noului protocol semnat între DSVSA Satu Mare și structurile MAI, prin care Poliția și Jandarmeria vor desfășura acțiuni comune de verificare și patrulare în zonele aflate sub restricții.

„Toți cei implicați – DSVSA, comisii de evaluare, primării, poliție, jandarmerie și fermieri – trebuie să dea dovadă de responsabilitate și rigurozitate. Este esențial să stingem rapid focarele, să reducem costurile suportate de comunitate și, cel mai important, să protejăm economia județului nostru”, a subliniat prefectul Altfatter Tamás.

Primăriile, parte activă în gestionarea focarelor

Un alt punct important al discuțiilor a fost necesitatea urgentă a implicării primăriilor în reglementarea locațiilor autorizate pentru îngroparea animalelor, în conformitate cu legislația de mediu.

„Aceste locații trebuie identificate și autorizate fără întârziere. Prin această metodă, reducerea costurilor este semnificativă, iar riscul de răspândire a bolii este mult diminuat. Solicit tuturor primăriilor să trateze cu maximă seriozitate acest demers”, a transmis prefectul.

Campania de vaccinare antirabică – componentă esențială în protejarea sănătății publice

Pe lângă problema pestei porcine africane, întâlnirea a vizat și responsabilitatea medicilor veterinari concesionari în desfășurarea campaniei de vaccinare antirabică. Prefectul a cerut implicare imediată și completă, pentru acoperirea integrală a circumscripțiilor veterinare și respectarea strictă a protocoalelor sanitar-veterinare.

„Rabia este o amenințare serioasă în județul nostru. Succesul programului de eradicare și protejarea directă a vieților cetățenilor depind de profesionalismul și rigoarea cu care acționați pe teren”, a punctat Altfatter Tamás.

Mesaj de recunoștință și solidaritate

În încheiere, prefectul a adresat un apel la unitate, responsabilitate și solidaritate către toți actorii implicați în combaterea bolilor animale, subliniind că doar prin acțiune coordonată și comunicare eficientă se poate restabili echilibrul sanitar și economic al județului.