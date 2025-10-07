ALERTĂ!!! Peste 360 de cazuri de infecții asociate asistenței medicale raportate în județul Satu Mare în anul 2025

Direcția de Sănătate Publică monitorizează permanent siguranța pacienților și aplicarea măsurilor de prevenire a infecțiilor nosocomiale

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare informează că, la nivelul județului, în cursul anului 2025 au fost raportate 361 de cazuri de infecții asociate asistenței medicale (IAAM), cunoscute și sub denumirea de infecții nosocomiale.

DSP subliniază că monitorizarea și raportarea acestor cazuri reprezintă un proces esențial pentru creșterea siguranței actului medical și pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților.

Situația raportată pe unități sanitare

Distribuția cazurilor de IAAM raportate în anul 2025 este următoarea:

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare – 249 cazuri

Spitalul Municipal Carei – 72 cazuri

Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș – 36 cazuri

Spitalul de Pneumoftiziologie – 4 cazuri

Principalii agenți patogeni identificați

Analiza microbiologică a cazurilor raportate arată o prevalență crescută a infecțiilor cauzate de germeni cu potențial patogen ridicat, după cum urmează:

Clostridium difficile – 146 cazuri

Klebsiella pneumoniae – 61 cazuri

Acinetobacter baumannii – 28 cazuri

Candida auris – 23 cazuri

Virus gripal tip A – 21 cazuri

DSP atrage atenția asupra importanței supravegherii infecțiilor cu germeni multirezistenți, care pot genera dificultăți majore în tratament și pot prelungi durata spitalizării pacienților.

Distribuția cazurilor pe secții spitalicești

Cele mai multe cazuri de infecții asociate asistenței medicale au fost raportate în:

Secții medicale – 204 cazuri

Secții ATI (anestezie și terapie intensivă) – 92 cazuri

Secții chirurgicale – 57 cazuri

Spitalul de Pneumoftiziologie – 4 cazuri (Clostridium difficile)

DSP: Prevenția rămâne prioritară pentru siguranța pacienților

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare menționează că monitorizarea continuă a infecțiilor asociate asistenței medicale este o prioritate pentru protejarea pacienților și pentru menținerea unui nivel ridicat al calității serviciilor medicale.

Instituția colaborează permanent cu unitățile sanitare din județ pentru implementarea măsurilor de prevenire, control și limitare a răspândirii acestor infecții.

Totodată, DSP reiterează importanța respectării protocoalelor de igienă, a utilizării raționale a antibioticelor și a supravegherii riguroase a infecțiilor nosocomiale la nivelul tuturor unităților spitalicești.