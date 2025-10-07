ALERTĂ!!! Peste 360 de cazuri de infecții asociate asistenței medicale raportate în județul Satu Mare în anul 2025

Direcția de Sănătate Publică monitorizează permanent siguranța pacienților și aplicarea măsurilor de prevenire a infecțiilor nosocomiale
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare informează că, la nivelul județului, în cursul anului 2025 au fost raportate 361 de cazuri de infecții asociate asistenței medicale (IAAM), cunoscute și sub denumirea de infecții nosocomiale.
DSP subliniază că monitorizarea și raportarea acestor cazuri reprezintă un proces esențial pentru creșterea siguranței actului medical și pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților.
Situația raportată pe unități sanitare
Distribuția cazurilor de IAAM raportate în anul 2025 este următoarea:
-
Spitalul Județean de Urgență Satu Mare – 249 cazuri
-
Spitalul Municipal Carei – 72 cazuri
-
Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș – 36 cazuri
-
Spitalul de Pneumoftiziologie – 4 cazuri
Principalii agenți patogeni identificați
Analiza microbiologică a cazurilor raportate arată o prevalență crescută a infecțiilor cauzate de germeni cu potențial patogen ridicat, după cum urmează:
-
Clostridium difficile – 146 cazuri
-
Klebsiella pneumoniae – 61 cazuri
-
Acinetobacter baumannii – 28 cazuri
-
Candida auris – 23 cazuri
-
Virus gripal tip A – 21 cazuri
DSP atrage atenția asupra importanței supravegherii infecțiilor cu germeni multirezistenți, care pot genera dificultăți majore în tratament și pot prelungi durata spitalizării pacienților.
Distribuția cazurilor pe secții spitalicești
Cele mai multe cazuri de infecții asociate asistenței medicale au fost raportate în:
-
Secții medicale – 204 cazuri
-
Secții ATI (anestezie și terapie intensivă) – 92 cazuri
-
Secții chirurgicale – 57 cazuri
-
Spitalul de Pneumoftiziologie – 4 cazuri (Clostridium difficile)
DSP: Prevenția rămâne prioritară pentru siguranța pacienților
Direcția de Sănătate Publică Satu Mare menționează că monitorizarea continuă a infecțiilor asociate asistenței medicale este o prioritate pentru protejarea pacienților și pentru menținerea unui nivel ridicat al calității serviciilor medicale.
Instituția colaborează permanent cu unitățile sanitare din județ pentru implementarea măsurilor de prevenire, control și limitare a răspândirii acestor infecții.
Totodată, DSP reiterează importanța respectării protocoalelor de igienă, a utilizării raționale a antibioticelor și a supravegherii riguroase a infecțiilor nosocomiale la nivelul tuturor unităților spitalicești.