ANGAJARE Aproape 170 de locuri de muncă vacante în județul Satu Mare

Oferta actualizată a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare pentru această săptămână

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județ, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare sunt disponibile, în prezent, 167 de locuri de muncă vacante, adresate persoanelor cu diverse niveluri de studii și calificări profesionale.

Locuri de muncă pentru absolvenți de studii superioare

Pentru persoanele cu studii superioare, sunt disponibile 6 posturi, în domenii precum:

medicină veterinară;

management și conducere – director societate comercială;

inginerie agricolă – subinginer agronom.

Oferte pentru cei cu studii liceale și postliceale

Persoanele care au absolvit liceul sau o școală postliceală pot opta pentru unul dintre cele 55 de locuri vacante, disponibile în ocupații diverse:

ambalator manual, agent de vânzări, asistent medical generalist, casier, conducător auto transport rutier de mărfuri, decorator interioare, electrician montator, gestionar depozit, lucrător comercial, ucenic, vânzător, și altele.

Peste 50 de posturi pentru persoane cu studii gimnaziale

Pentru cei cu studii gimnaziale, AJOFM Satu Mare anunță 53 de locuri de muncă vacante, printre care:

agent curier, agent de securitate, ambalator manual, conducător auto transport rutier de mărfuri, femeie de serviciu, lucrător comercial, manipulant mărfuri, montator sisteme tâmplărie termoizolantă, muncitor necalificat în construcții, stivuitorist, tapițer, ucenic.

Locuri disponibile și pentru persoane fără studii

Persoanele cu școală generală incompletă sau fără studii au la dispoziție 9 posturi, în ocupații precum:

muncitor manipulare și pregătire, muncitor necalificat în agricultură, ospătar/chelner, muncitor necalificat în industria confecțiilor, spălător vehicule.

Oferte variate pentru absolvenții de școală profesională

Pentru cei care au finalizat o școală profesională, sunt disponibile 44 de locuri de muncă. Printre posturile oferite se numără:

confectioner articole textile, lucrător comercial, mecanic agricol, muncitor necalificat în industria confecțiilor, muncitor necalificat în construcții, stivuitorist, tâmplar universal.

Informații și sprijin din partea AJOFM Satu Mare

AJOFM Satu Mare oferă sprijin persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin consiliere profesională, mediere, informare și cursuri de calificare sau reconversie.

Pentru detalii suplimentare privind locurile de muncă vacante, condițiile de angajare și programele active de formare profesională, persoanele interesate pot consulta site-ul oficial al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:

🌐 www.anofm.ro/satu-mare