ANUNȚ IMPORTANT – MODIFICĂRI DE PROGRAM ȘI INTRODUCERE LINIE NOUĂ DE TRANSPORT

Începând de luni, 20 octombrie 2025, intervin următoarele modificări în programul de transport public:

Linia 18D

Cursa de dimineață, care pornea de la stația Șoimoșeni la ora 07:30, va porni de acum la ora 07:25 (cu cinci minute mai devreme).

De asemenea, linia 18D va opri și în stația Autogara Transurban (str. Fabricii nr. 43) pentru îmbarcarea călătorilor.

Linia 8 – Cursă nouă

Se introduce o nouă cursă, denumită Linia 8, începând de luni, 20 octombrie 2025.

Program și traseu: