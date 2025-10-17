ANUNȚ IMPORTANT – MODIFICĂRI DE PROGRAM ȘI INTRODUCERE LINIE NOUĂ DE TRANSPORT

Începând de luni, 20 octombrie 2025, intervin următoarele modificări în programul de transport public:
Linia 18D
Cursa de dimineață, care pornea de la stația Șoimoșeni la ora 07:30, va porni de acum la ora 07:25 (cu cinci minute mai devreme).
De asemenea, linia 18D va opri și în stația Autogara Transurban (str. Fabricii nr. 43) pentru îmbarcarea călătorilor.
Linia 8 – Cursă nouă
Se introduce o nouă cursă, denumită Linia 8, începând de luni, 20 octombrie 2025.
Program și traseu:
-
Tur: Plecare la ora 07:10 de la sediul Transurban (str. Gara Ferăstrău nr. 9), pe ruta: Bd. Cloșca – Pod Decebal – Autogara Transurban (str. Fabricii nr. 43).
-
Retur: Plecare la ora 07:30 de la Autogara Transurban, pe ruta: str. Botizului – bd. H. Coandă – bd. V. Lucaciu – str. Gh. Doja – Pod Decebal – sediul Transurban.