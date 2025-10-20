Bărbat cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

Gazeta Nord Vest
La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 08.43, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Magnoliei, din municipiul Satu Mare, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 56 de ani, din municipiul Satu Mare.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.46 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.