Bărbat, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 20 octombrie a.c., în jurul orei 16.25, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Principală, din localitatea Micula, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 41 de ani, din aceeași localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.