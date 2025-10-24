More

    Bărbat în vârstă de 67 găsit decedat într-o fântână din localitatea Hodod

    La data de 24 octombrie a.c., în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că într-o fântâna din localitatea Hodod se află o persoană căzută.

    În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind bărbatul de 67 de ani, din localitatea Hodod, decedat.

    La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost identificate urme vizibile de violență.

    Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean Satu Mare, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

    În cauză nu există suspiciuni cu privire la decesul bărbatului. Polițiștii continuă cercetările.

