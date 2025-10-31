„Bate vântu’ frunzele”… Petrică Mureșan a lansat o nouă melodie cu aromă de toamnă! Ce părere au sătmărenii despre acest cântec?

Petrică Mureșan, sătmăreanul care iubește muzica autentică revine în atenția publicului cu o nouă piesă , „Bate vântu’ frunzele”, lansată oficial pe YouTube în această seară.

Povestea completă a melodiei o veți afla miercuri seara, în emisiunea difuzată pe Nord Vest TV, alături de Florin Mureșan, unde artistul va vorbi despre inspirația, mesajul și trăirile care au stat la baza acestui cântec plin de sensibilitate.

Tu ai ascultat deja „Bate vântu’ frunzele”? Puteți asculta piesa aici: YouTube – Bate vântu’ frunzele

Comentariile și reacțiile publicului sunt așteptate cu drag pe canalul de YouTube al artistului, unde fiecare Like și Share contribuie la răspândirea cântecului.