Beneficiarii de ajutor social, scoși la muncă, la Satu Mare

În urma unor acțiuni de igienizare în mai multe zone din municipiu, aceștia au strâns 25 de metri cubi de deșeuri în cadrul programului de muncă în folosul comunității

Săptămânal, în cadrul programului de muncă în folosul comunității, se desfășoară acțiuni de curățare și igienizare în diverse zone ale municipiului. În această săptămână, beneficiarii de ajutor social au intervenit pe mai multe străzi din oraș, reușind să adune zeci de metri cubi de deșeuri.

Curățenie pe străzile Aurel Vlaicu, Ostrovului și Măceșului

În cursul acestei săptămâni, echipele formate din beneficiari de ajutor social au desfășurat acțiuni de salubrizare în zonele Aurel Vlaicu și Ostrovului, precum și în perimetrul fostei centrale termice de pe strada Măceșului din cartierul Micro 16.

În urma acestor activități, au fost colectați aproximativ 25 de metri cubi de deșeuri, contribuind astfel la îmbunătățirea aspectului urban și la menținerea curățeniei în cartierele municipiului.

Amenzi usturătoare pentru abandonarea deșeurilor

Autoritățile locale reamintesc faptul că abandonarea sau aruncarea ilegală a deșeurilor reprezintă o contravenție gravă, sancționată prin lege.

Amenzile pot ajunge până la 45.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 70.000 de lei pentru persoanele juridice.

Municipalitatea face apel la cetățeni să respecte normele de mediu și să depoziteze deșeurile doar în locurile special amenajate, pentru a evita sancțiunile și a contribui la un oraș mai curat.

Efort comun pentru un oraș mai curat

Astfel de acțiuni se desfășoară săptămânal, iar autoritățile transmit că vor continua campaniile de igienizare în toate cartierele, în special în zonele unde se constată frecvent abandonarea necontrolată a deșeurilor.

Scopul acestor activități este dublu: menținerea curățeniei publice și implicarea activă a beneficiarilor de ajutor social în activități utile comunității.