Caravana Sănătății UVVG ajunge la Săvârșin și Petriș  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad continuă „Caravana Sănătății”, un proiect prin care specialiști din diferite domenii medicale se apropie de comunitățile din mediul rural, oferind consultații și sprijin acolo unde accesul la servicii medicale este mai dificil. După primele ediții ale acestui demers, organizate la Moneasa și Rănușa, în octombrie, Caravana Sănătății ajunge în Petriș și Săvârșin.

Vineri, 17 octombrie, între orele 16:30 – 20:00, Caravana va fi prezentă la Cabinetul Medical din Petriș, unde vor fi oferite consultații de hematologie, medicină internă, pediatrie și psihiatrie.

Sâmbătă, 18 octombrie, între orele 09:30 – 13:00, Caravana va poposi la Cabinetul Medical din Săvârșin, unde locuitorii vor putea beneficia de consultații de hematologie, gastroenterologie, pediatrie și psihiatrie.

Prin această acțiune, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” își reafirmă angajamentul de a fi aproape de oameni, oferind sprijin medical în zonele aflate la distanță de marile centre spitalicești. Proiectul, inițiat de rectorul UVVG, respectiv șef al secției Hematologie, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci și de ȘL Simona Dumitra, șef al Secției Pediatrie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, este coordonat de specialiști dedicați din cadrul Facultății de Medicină și are scopul de a promova prevenția, educația sanitară și îngrijirea medicală pentru toți.

„Caravana Sănătății UVVG” este un proiect susținut de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, cu sprijinul Consiliului Județean Arad și al Centrului Cultural Județean Arad, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Ordinul Asistenților Medicali Arad, Colegiul Medicilor Arad, Direcția de Sănătate Publică Arad și Rotary Club Arad Cetate.

Pentru programări și informații suplimentare, puteți apela:

📞 Petriș – 0761 552 209

📞 Săvârșin – 0257 557 406