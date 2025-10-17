Cărțile zboară de pe Aeroportul Satu Mare!

Proiectul de promovare a lecturii printre pasagerii Aeroportului Internațional Satu Mare se bucură de un real succes. Inițiativa, care încurajează călătorii să împrumute sau să ia cu ei o carte pentru drum, a prins aripi – la propriu și la figurat.

Reprezentanții aeroportului spun că tot mai mulți pasageri aleg să-și petreacă timpul de așteptare în compania unei cărți, iar unii dintre ei nu se despart de romanul început nici după îmbarcare. „Pasagerii nu mai pleacă doar cu bagajul de mână, ci și cu o carte sub braț”, au transmis organizatorii, care se declară încântați de interesul crescut pentru lectură.

Proiectul face parte dintr-o serie de acțiuni culturale menite să transforme spațiile publice în locuri prietenoase cu lectura și să aducă literatura mai aproape de oameni.

„Mulțumim tuturor celor care susțin lectura și contribuie la răspândirea ei, pagină cu pagină”, au mai precizat inițiatorii campaniei.