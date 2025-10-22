Cinstirea Eroilor cu ocazia Zilei Armatei Române. Elevi și profesori eminescieni la Monumentul Eroilor din localitatea Tātārāşti

În fiecare an, la 25 octombrie, românii sărbătoresc Ziua Armatei Române, o zi cu profundă semnificație istorică și patriotică. Este ziua în care ne amintim de curajul, sacrificiul și devotamentul ostașilor români, care au luptat pentru libertatea, independența și integritatea teritorială a țării noastre. Data de 25 octombrie marchează eliberarea orașului Carei în anul 1944 – ultimul teritoriu românesc eliberat de sub ocupația străină în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cu acest prilej, un grup de elevi și profesori ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare a participat la manifestările dedicate Zilei Armatei Române, desfășurate în localitatea Tātārāşti. Activitatea a inclus depunerea de coroane de flori la monumentul eroilor, un scurt spectacol artistic și prezentarea unei alocuțiuni comemorative, toate menite să aducă un omagiu celor care au scris, prin faptele lor, pagini de glorie în istoria națională.

Organizatorii manifestărilor au fost: Asociația ,,Cultul Eroilor. Regina Maria” , filiala Satu Mare, Asociația cadrelor militare în rezerva și retragere, Asociația “Tempora”, Asociația ,,,Fii satului Tătărăști”, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Viile Satu Mare.

Din partea CN ”MIhai Eminescu” a vorbit profesorul de istorie Marius Horsia, “Despre cultul eroilor la români”, alături de alocuțiuni deosebite susținute de invitații prezenti. Eleva Cristina Simo din clasa X a C a susținut un scurt moment artistic, alături de alti elevi de la alte licee și școli sătmărene, prezenți la manifestare.

Evenimentul a reunit cadre militare, reprezentanți ai autorităților locale, profesori și elevi într-un moment de profundă recunoștință și respect față de trecut.

A devenit deja o frumoasă tradiție ca, în fiecare an, profesorii catedrei de istorie, împreună cu elevii pasionați de istorie, să participe la aceste activități comemorative, aducând versuri, cântece și flori în cinstea eroilor neamului. Prin implicarea lor, tinerii eminescieni demonstrează respectul față de valorile naționale și dorința de a păstra vie memoria celor care au luptat pentru România.

25 octombrie – Ziua Armatei Române – este ziua în care aducem un omagiu celor care, prin curaj și devotament, au scris cu jertfă istoria libertății noastre. Curajul celor de ieri ne dă libertatea de azi.

Onoare Armatei Române!

Recunoștință eternă eroilor neamului românesc!