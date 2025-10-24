Circulație restricționată temporar pentru antrenamentele dedicate Zilei Armatei Române

📅 24 octombrie 2025

🕤 Interval orar: 09:30 – 11:00

Autoritățile anunță că, în cursul dimineții de astăzi, circulația rutieră va fi închisă temporar pe tronsonul de drum cuprins între Bulevardul Vasile Lucaciu și strada Eugen Lovinescu.

Măsura este necesară pentru desfășurarea unui antrenament în vederea pregătirii manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei Române, care va fi sărbătorită în data de 25 octombrie.

🚗 Șoferii sunt rugați să folosească rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în zonă.

Autoritățile mulțumesc participanților la trafic pentru înțelegere și cooperare.