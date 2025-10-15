Codrean, prins bine băut la volan. Acum are dosar penal

La data de 14 octombrie a.c., în jurul orei 15.15, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug și Poliției Orașului Ardud, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Drumul Județean 193C, din localitatea Homoroade, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.