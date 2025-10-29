CONECTARE. Drumul expres al dezvoltării: Cătălin Filip anunță proiectul care unește Satu Mare și Baia Mare

Consilierii județeni au aprobat studiul de fezabilitate. Vicepreședintele Cătălin Filip: „Un proiect strategic care va transforma economia zonei de nord-vest”

Un pas important pentru infrastructura din nord-vest

Consiliul Județean Satu Mare a făcut miercuri, 29 octombrie, un pas esențial în direcția modernizării infrastructurii rutiere regionale. În cadrul ședinței, consilierii județeni au aprobat Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și Devizul general pentru realizarea Drumului Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare (sectorul Satu Mare – Baia Mare).

Scopul acestui proiect de amploare este conectarea celor doi mari poli de dezvoltare ai Regiunii de Nord-Vest – Satu Mare și Baia Mare – printr-o legătură rutieră rapidă, sigură și modernă. În același timp, drumul va asigura accesul localităților din zonă la principalele coridoare de transport naționale și europene, contribuind la o mai bună integrare economică și socială a regiunii.

Cătălin Filip: „Investiția aceasta este despre viitorul comunității noastre”

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a subliniat importanța strategică a proiectului pentru dezvoltarea județului și a întregii regiuni de nord-vest.

„Astăzi am aprobat un proiect care nu este doar despre infrastructură, ci despre viitorul comunității noastre. Drumul Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare va lega două centre economice vitale, va reduce timpul de călătorie, va crește siguranța rutieră și va aduce investiții noi în județul nostru”, a declarat Cătălin Filip.

Oficialul a adăugat că acest drum expres va contribui la reducerea traficului și a numărului de accidente, la scăderea poluării și a emisiilor nocive, precum și la creșterea atractivității pentru investitori și crearea de noi locuri de muncă.

Datele tehnice ale proiectului

Noul drum expres va avea o lungime de 59,17 kilometri, două benzi pe sens, șapte noduri rutiere, 35 de pasaje și 18 poduri, fiind proiectat pentru o viteză de 100–120 km/h.

Valoarea totală a investiției este estimată la 5,93 miliarde de lei, iar durata de execuție va fi de 42 de luni. Finanțarea urmează să fie asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027, completate de fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Următorul pas: aprobarea la nivel guvernamental

După votul consilierilor județeni, documentația va fi transmisă comisiilor tehnice ale CNAIR, Ministerului Transporturilor și Comisiei Interministeriale. După obținerea avizelor necesare, proiectul privind indicatorii tehnico-economici va fi înaintat pentru aprobarea finală în ședința de Guvern.

„Este un drum lung până la implementare, dar fiecare etapă parcursă ne aduce mai aproape de un județ interconectat, modern și atractiv pentru investiții”, a conchis Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

O investiție cu impact regional

Proiectul Drumului Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din nord-vestul României din ultimele decenii. Odată finalizat, acesta va reduce semnificativ timpul de deplasare între cele două municipii, va degreva traficul din zonele urbane și va consolida rolul județului Satu Mare ca nod strategic de transport și dezvoltare economică în regiune.