Consiliul Județean Satu Mare a găzduit o sesiune de informare privind accesarea de fonduri europene

Consiliul Județean Satu Mare a găzduit o sesiune de informare dedicată celui de-al doilea Apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT Ungaria – Slovacia – România – Ucraina.

Se pot depune proiecte în parteneriat transfrontalier care să contribuie la următoarele priorități:

 Cooperare pentru o regiune de frontieră rezistentă și ecologică

 Cooperare pentru o regiune de frontieră sănătoasă și atractivă

 Cooperare pentru o regiune de graniță cooperantă

Pot beneficia de finanțare entitățile publice locale sau centrale cu atribuții în zona eligibilă, organizații echivalente celor de drept public şi organizații non-guvernamentale care sunt interesate de adaptarea la schimbările climatice, biodiversitate și poluare redusă, acces egal la asistență medical, cultură și turism și relații armonioase de vecinătate prin cooperare.

Bugetul disponibil din fonduri Interreg pentru al doilea Apel este de 28,5 milioane de euro.