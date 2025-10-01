CONTINUITATE. 89 de ani de la înființarea Detașamentului de Pompieri Satu Mare

De la primele pompe de stingere la intervențiile moderne: o istorie a curajului și solidarității pompierilor sătmăreni

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare marchează astăzi 89 de ani de la înființarea Detașamentului de Pompieri din municipiu, o aniversare care poartă cu sine simbolul continuității și al devotamentului față de comunitate.

De la voluntariat la structuri profesioniste

Înființat la 1 octombrie 1936, în baza Legii nr. 815/1936 privind organizarea Corpului Pompierilor Militari, Detașamentul de Pompieri Satu Mare a reprezentat un pas decisiv în tranziția de la sistemul voluntar la cel profesionist. La început, efectivul era redus, iar mijloacele tehnice modeste – pompe de stingere, motopompe, scări mecanice, echipamente de protecție.

Intervenții memorabile în slujba comunității

De-a lungul istoriei sale, pompierii sătmăreni au răspuns prompt în situații care au marcat memoria colectivă: inundațiile devastatoare din 1970, cutremurul din 1977, marile incendii industriale și numeroase alte situații de urgență. După 1989, structura a intrat într-un proces amplu de modernizare, adaptându-se la noile tipuri de riscuri.

Drapelul de Luptă – simbol al recunoașterii

Un moment definitoriu l-a constituit acordarea Drapelului de Luptă, în anul 1997, prin Decret Prezidențial – distincție ce atestă onoarea și vitejia militară. Recunoașterea a fost reînnoită în 2021, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni, unde președintele României, Klaus Werner Iohannis, a înmânat din nou Drapelul pompierilor sătmăreni.

ISU „Someș” – structură modernă

În decembrie 2004, prin fuziunea Grupului de Pompieri „Someș” cu Inspectoratul de Protecție Civilă, a fost creat actualul Inspectorat pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare. Noua structură, cu personal și tehnică diversificată, este pregătită să intervină nu doar la incendii, ci și la accidente grave, calamități naturale și tehnologice.

O misiune de onoare și responsabilitate

La 89 de ani de la înființare, Detașamentul de Pompieri Satu Mare rămâne un pilon de siguranță și încredere pentru comunitate. Prin curaj, solidaritate și sacrificiu, pompierii protejează vieți, bunuri și mediul înconjurător, păstrând vie tradiția și asumând provocările viitorului.

La mulți ani pompierilor sătmăreni!