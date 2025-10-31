Controale DSVSA Satu Mare și retragerea de pe piață a unui lot de miere contaminat cu cloranfenicol

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, în perioada menționată, 93 acțiuni de control. Verificările au vizat : unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități catering, depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități alimentație publică, cantine, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume fructe.

Controalele efectuate în unități, sunt realizate de către inspectorii de specialitate din domeniile siguranței alimentare, a produselor de origine animală și non animală cu respectarea strictă, a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a normelor stabilite de Autoritate Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectarea cerințelor specifice programului HACCP, cu respectarea și realizarea Programului de Autocontrol în unitățile de producție și procesare produse alimentare de origine animală și non animală.

Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

Începând cu luna noiembrie D.S.V.S.A. Satu Mare, va demara o acțiune de controale oficiale în toate unitățile de abatorizare, procesare, depozitare și comercializare carne, lapte, alte produse alimentare de origine animală și non animală din județ. Scopul acestor acțiuni este de a preveni și evita apariția toxiinfecțiilor alimentare, a fraudelor alimentare, a substituirii de produse, care ar putea pune în pericol sănătatea consumatorilor, în apropierea și în perioada Sărbătorilor de Iarnă, dar și de a întări încrederea publicului în siguranța alimentelor comercializate pe teritoriul județului.

A.N.S.V.S.A., informează că producătorul – APICOLA COSTACHE srl și operatorul economic – CIRIL SHOP & GO srl, împreună cu Supermarketul – KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S. – au inițiat și efectuează :

Retragerea și Rechemarea produsului : STROP DE SOARE – MIERE DE TEI – gramaj : 500 G, – Brand : – – EAN : 5941850481142 , LOT. : 43825 / DLC/ Termen de Valabilitate. : – 15.09.2027

Cauza Retragerii : PREZENȚA CLORANFENICOLULUI ÎN LOTUL DE MIERE MENȚIONAT.

Recomandare : Persoanele care dețin produsul descris, să nu-l consume, ci să-l distrugă, sau să-l returneze la unitățile de comercializare, urmând să primească contravaloarea lui. Nu este necesară prezentarea bonului fiscal.

Data, de la care se poate face returnarea produsului : 17.10.2025

Pentru sesizări, reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentare, vă rugăm să apelați CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787 sau 0261715956.