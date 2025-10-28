COOPERARE. De la Satu Mare la Győr fără obstacole: România și Ungaria pregătesc noi conexiuni rutiere

Autoritățile din România și Ungaria discută noi proiecte de conectare a rețelelor de drumuri și autostrăzi. Consiliul Județean Satu Mare, reprezentat de vicepreședintele Cătălin Filip

Marți, 28 octombrie, a avut loc la Zsáka, Ungaria, o nouă reuniune a grupului de lucru bilateral româno-maghiar dedicat infrastructurii rutiere. Evenimentul, desfășurat în localitatea Zsáka, a reunit reprezentanți ai autorităților rutiere și administrative din ambele țări, scopul principal fiind îmbunătățirea conectivității transfrontaliere și dezvoltarea mobilității între România și Ungaria.

Reprezentare sătmăreană la nivel înalt

La întâlnire, Consiliul Județean Satu Mare a fost reprezentat de vicepreședintele Cătălin Filip, alături de delegați ai Consiliilor Județene Timiș și Bihor, ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și ai Poliției de Frontieră.



Discuțiile s-au concentrat asupra conectării secțiunilor de autostradă aflate pe teritoriile celor două state, cu scopul fluidizării traficului de mărfuri și persoane, dar și al consolidării cooperării bilaterale în domeniul transporturilor.

Proiecte noi la granița româno-maghiară

Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat și propuneri de dezvoltare a conexiunilor rutiere între localitățile de frontieră. Printre proiectele analizate se numără:

Geszt – Salonta

Ura – Berveni

Nagykereki – Santăul Mare

Battonya – Pecica (A1)

De asemenea, a fost evidențiată importanța extinderii rețelei de piste pentru biciclete în zona transfrontalieră, ca mijloc de stimulare a turismului și a mobilității alternative.

Pas înainte spre Spațiul Schengen și Drum Expres Oar – Satu Mare

Participanții au discutat și despre revizuirea intervențiilor asupra infrastructurii în contextul procesului de aderare a României la spațiul Schengen, subliniind necesitatea unor standarde comune de siguranță și accesibilitate.

Unul dintre punctele majore ale întâlnirii a fost anunțul privind demararea construcției Drumului Expres Oar – Satu Mare, un proiect strategic care va contribui la creșterea conectivității rețelei rutiere dintre România și Ungaria, dar și la dezvoltarea economică a regiunii de nord-vest.

Cooperare pentru dezvoltare regională

Reuniunea de la Zsáka confirmă angajamentul comun al celor două state de a investi în infrastructura transfrontalieră, de a stimula schimburile economice și de a facilita mobilitatea cetățenilor.

Prin continuarea acestor întâlniri bilaterale, România și Ungaria își propun să creeze o rețea rutieră integrată, modernă și sigură, care să susțină dezvoltarea durabilă a regiunilor de graniță.