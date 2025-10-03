Creștere a cazurilor de COVID-19 și viroze respiratorii în septembrie 2025 – recomandări pentru populație din partea DSP

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, prin Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si a Bolilor Transmisibile, are rolul fundamental de a monitoriza starea de sănătate a populației și de a implementa măsurile prevăzute în programele naționale de sănătate publică. În cadrul raportării pentru luna septembrie 2025, prezentăm datele centralizate referitoare la evoluția bolilor transmisibile precum și recomandările destinate protejării sănătății publice

Situația cazurilor de COVID-19

În perioada august–septembrie, la nivelul județului au fost confirmate 318 cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul persoanelor infectate, 75 au necesitat internare (luna septembrie) în unitățile sanitare de profil, evoluția acestora fiind monitorizată în condiții de siguranță. Restul cazurilor au fost gestionate prin izolare la domiciliu, cu supravegherea medicului de familie și respectarea metodologiilor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică.

Luna Septembrie 2025

Grupa de varsta Cazuri SARS-CoV-2 0 – 9 ani 92 10-19 ani 36 20-29 ani 14 30-39 ani 23 40-49 ani 23 50-59 ani 13 60-69 ani 20 70-79 ani 15 Peste 80 ani 7 Total 243

În prezent, nu mai sunt active centre dedicate exclusiv vaccinării împotriva COVID-19. Testarea pentru COVID-19 se realizează în continuare în laboratoare de analize medicale acreditate, în unități sanitare, cabinetele de medicina de familie și prin rețeaua farmaciilor care pun la dispoziție teste rapide antigenice.

DSP reamintește că numarul de cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV2 este in crestere odata cu aparitia sezonului de toamna, iar persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, bolnavi cronici, persoane imunodeprimate) trebuie să acorde atenție măsurilor de prevenție.

Situația virozelor respiratorii și a gripei

Odată cu venirea sezonului rece, se constată o creștere a numărului de viroze respiratorii și cazurilor de gripă. În perioada luna septembrie au fost inregistrate 284 astfel de cazuri, majoritatea cu forme clinice moderate, 26 cazuri internate in sectia ATI, dintre care 9 cazuri externate ameliorat, conform rapoartelor unitatilor sanitare “Dare de seama ale bolilor transmisibile”.

Pentru prevenirea complicațiilor și reducerea transmiterii în comunitate, vaccinarea antigripală reprezintă măsura de protecție cea mai eficientă.

În aceeași perioadă, au fost administrate 474 doze de vaccin antigripal 2025 prin cabinetele medicilor de familie. Persoanele din grupele de risc, precum vârstnicii, copiii mici, femeile însărcinate și pacienții cu afecțiuni cronice, personal medical, beneficiază de vaccin gratuit în regim de compensare conform Ord.3120 din 12 septembrie 2023. Pentru restul populației, vaccinul este disponibil în farmacii, pe bază de prescripție medicală, și poate fi administrat la medicul de familie. DSP recomandă tuturor cetățenilor să ia în considerare vaccinarea, pentru a reduce numărul de cazuri severe și pentru a proteja comunitatea.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 657/2022 și Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1738/2022, cazurile de gripă şi infecţii respiratorii acute se raportează statistic numeric, săptămânal şi numeric, lunar, defalcat pe factori epidemiologici caracteristici, de către toţi furnizorii de servicii medicale.

Prima zi de raportare în aplicația informatică alerte.ms va fi MARŢI, 7 octombrie 2025, pentru săptămâna 29 septembrie – 05 octombrie 2025 (săptămâna 40).



Recomandări pentru populație

DSP Satu Mare recomandă populației să adopte un comportament responsabil în ceea ce privește sănătatea proprie și a comunității. Este esențială respectarea măsurilor de igienă personală și colectivă, prezentarea la medicul de familie în cazul apariției simptomelor de boală și participarea activă la programele de vaccinare. De asemenea, cetățenii sunt încurajați să se informeze exclusiv din surse oficiale, pentru a evita dezinformările care pot afecta sănătatea publică.