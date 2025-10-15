CRITICĂ. Mircea Govor: „Măsurile Bolojan – austeritate fără rezultate, comunități sacrificate!”

Deputatul PSD de Satu Mare atrage atenția, într-o declarație politică în Parlament, asupra efectelor dezastruoase ale politicilor economice promovate de premierul Ilie Bolojan, care blochează investițiile și lovesc în oamenii simpli și în comunitățile locale

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, critică dur, într-o declarație politică susținută în Parlamentul României, așa-numitele „măsuri Bolojan”, pe care le consideră o formă de austeritate „absurdă și cinică”. Parlamentarul afirmă că aceste politici au dus la creșteri de taxe, la scăderea încasărilor și la blocarea economiei, afectând direct comunitățile locale și administrațiile publice. Govor avertizează că oprirea programelor de investiții și centralizarea excesivă a deciziilor transformă primarii în „vinovați de serviciu”, în timp ce unii politicieni mimează patriotismul „de paradă”, ignorând suferința oamenilor. El reafirmă angajamentul PSD pentru protejarea cetățenilor și investițiilor publice, sub deviza: „Punem oamenii înaintea cifrelor.”

Austeritatea lovește în oameni, nu în risipă

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a depus astăzi în Parlamentul României o declarație politică prin care critică dur așa-numitele „măsuri Bolojan”, pe care le consideră „o politică de austeritate fără rezultate, care sacrifică comunitățile și blochează economia națională”.

„Austeritatea lovește în oameni. Iar unii aplaudă, călare”, a spus Mircea Govor, subliniind caracterul cinic al politicilor fiscale impuse de actualul guvern.

Deputatul social-democrat arată că ceea ce se prezintă public drept „responsabilitate fiscală” s-a transformat, în fapt, într-un blocaj generalizat al economiei, prin creșteri de taxe, scăderea consumului și oprirea investițiilor vitale pentru comunitățile locale.

Cifrele confirmă eșecul economic

Govor a evidențiat, în declarația sa, mai multe date oficiale care arată amploarea crizei economice:

Statul a încasat din TVA doar 95 de miliarde de lei , deși inflația este aproape de 10% ;

Consumul populației s-a prăbușit , iar firmele vând mai puțin;

Deficitul bugetar a urcat la 103 miliarde de lei.

„Cu alte cuvinte: taxe mai mari, încasări mai mici – o austeritate absurdă care lovește în oameni, nu în risipă”, a subliniat parlamentarul de Satu Mare.

Investiții blocate, comunități abandonate

Sub pretextul „reevaluării priorităților”, premierul Ilie Bolojan a înghețat Programul Anghel Saligny și a blocat peste 25 de miliarde de euro din PNRR, spune Govor.

Acest lucru a dus la oprirea unor investiții esențiale – drumuri, școli, spitale, rețele de apă și canalizare.

„Rezultatul? Sate izolate, proiecte blocate, oameni abandonați. Cunosc foarte bine nevoile locale și știu că bunăstarea comunităților depinde crucial de investițiile publice și de autonomia decizională a administrației locale”, afirmă deputatul.

În opinia sa, primarii sunt tratați „ca niște vinovați de serviciu”, amenințați cu plângeri la parchet, umiliți prin centralizarea excesivă a deciziilor și prin blocarea finanțărilor.

„Astăzi, pentru o simplă reparație la acoperișul primăriei, un edil trebuie să depună memorii la București – o umilință administrativă de neacceptat. Mai grav, unele primării nu mai pot achiziționa nici hârtie pentru certificate de naștere sau deces, din cauza blocajelor impuse de aceste măsuri”, a explicat Mircea Govor.

„Patriotism de paradă” și ipocrizie politică

Deputatul sătmărean a criticat și atitudinea unor colegi parlamentari care, în opinia sa, mimează patriotismul în timp ce susțin măsuri antisociale.

„În timp ce românii duc greul austerității, unii colegi de Parlament preferă să joace rolul de patrioți de paradă.

Avem, chiar la Satu Mare, un deputat-călăreț care s-a făcut remarcat mai mult la parade, călărind cai pentru poze, decât prin inițiative reale pentru oameni. Cu o mână ține tricolorul pentru imagine, iar cu cealaltă susține tăierile și restricțiile care lovesc în comunități”, a declarat Govor.

El a adăugat că acest tip de „patriotism de fațadă” este în contradicție cu valorile autentice ale responsabilității sociale:

„Cum poți vorbi despre iubirea de țară, dar să susții măsuri care lasă veteranii, mamele și persoanele cu dizabilități fără sprijinul statului? Ce fel de patriotism e acela care susține scumpirea alimentelor de bază și blocarea investițiilor locale? Aceasta nu e responsabilitate fiscală – este cinism și dispreț față de oameni.”

PSD – în apărarea oamenilor și a comunităților

În finalul declarației, Mircea Govor a reafirmat angajamentul PSD pentru măsuri sociale concrete, menite să protejeze românii și administrațiile locale:

„În timp ce unii mimează patriotismul, noi, Partidul Social Democrat, rămânem consecvenți:

– Am apărat plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază;

– Am obținut fonduri pentru plata proiectelor locale;

– Am eliminat CASS pentru veterani, foști deținuți politici și personalul monahal;

– Am garantat drepturile mamelor și scutiri de taxe pentru persoanele cu dizabilități.”

Deputatul sătmărean a încheiat cu un apel direct către clasa politică: