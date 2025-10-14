CULTURĂ „Origins” – o incursiune în universul a șase artiști sătmăreni

Casa Meșteșugarilor găzduiește o expoziție care reunește pictura, sculptura și grafica sub semnul autenticului

Casa Meșteșugarilor din Satu Mare își deschide din nou porțile pentru publicul iubitor de artă, găzduind expoziția „Origins”, un eveniment dedicat descoperirii rădăcinilor și expresiilor autentice ale creației contemporane.

Șase artiști sătmăreni — Robert Fekete (pictor), Szilárd Gáspár (sculptor), Sebastian Hosu (pictor), Andrea Tivadar (pictor), Timea Mitroi (grafician) și Valer Sasu (pictor-grafician) — își reunesc lucrările într-o expoziție ce explorează diversitatea viziunilor, stilurilor și emoțiilor.

Arta ca poveste personală

Fiecare lucrare prezentată în cadrul expoziției este o mărturie vizuală a parcursului interior al artistului, o expresie a modului în care acesta înțelege originea creației, relația cu lumea și cu sine. Expoziția propune un dialog între forme, culori și materiale, invitând publicul să reflecteze asupra propriei identități și asupra sensului creației artistice.

Eveniment cultural dedicat comunității

Expoziția „Origins” poate fi vizitată la Casa Meșteșugarilor până la data de 30 octombrie 2025, iar accesul publicului este liber.

Evenimentul este organizat de Asociația Sphera Contemporary, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, oferind o nouă dovadă a efervescenței vieții culturale sătmărene.