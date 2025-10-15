CUTREMUR. Școli evacuate și clădiri afectate după seismul de miercuri dimineață

Cutremurul de 4 grade pe scara Richter care a avut loc miercuri dimineață în județul Satu mare nu a rămas fără urmări. Școli evacuate, clădiri afectate în zona apropiată epicentrului și în municipiul Satu Mare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a activat grupa operativă pentru monitorizarea situației și coordonarea intervențiilor, conform Concepției Naționale de Răspuns Post Seism.

Evaluarea efectelor și echipaje în teren

Pentru evaluarea impactului și identificarea eventualelor situații de urgență, au fost constituite echipaje de recunoaștere:

Două echipaje au acționat pe raza municipiului Satu Mare

Un echipaj a fost alocat zonei Odoreu – Medieșu Aurit – Apa – Livada – Ciuperceni – Botiz

Evacuări preventive în unități de învățământ

Ca măsură de precauție, două școli au fost evacuate organizat, pentru protecția elevilor și personalului:

Școala Gimnazială Odoreu

Școala Gimnazială Culciu

Activitatea educațională a fost reluată în condiții normale, după ce nu au fost identificate pericole.

Intervenții punctuale pentru elemente de construcție afectate

Echipajele ISU Satu Mare au intervenit în două locații din municipiu:

Liceul „I.C. Brătianu” – pentru securizarea unui coș de fum dezafectat, desprins parțial de pe acoperiș.

Strada Petőfi Sándor – pentru înlăturarea unor cărămizi desprinse de pe fațada unui imobil.

În ambele cazuri, Detașamentul de Pompieri a asigurat zona și a eliminat pericolele.

De asemenea, a fost semnalată o crăpătură de perete într-o sală de clasă a Colegiului Național „Doamna Stanca”. Inspectoratul de Stat în Construcții a evaluat situația și a confirmat că nu există risc structural, însă clădirea va fi monitorizată.

Recomandări pentru cetățeni

Autoritățile fac apel la calm și recomandă urmărirea doar a surselor oficiale de informare. În prezent, nu au fost semnalate alte situații de urgență în județ, iar echipele ISU Satu Mare rămân mobilizate și pregătite să intervină acolo unde este necesar.