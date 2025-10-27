Defilare cu tehnică militară de Ziua Natională la Satu Mare. Alte surprirze!!!

Prefectul Altfatter Tamás, alături de subprefectul Romeo Pop și secretarul general Cosmin Dorle, a convocat astăzi două ședințe de lucru pentru pregătirea manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României, 1 Decembrie 2025.
Pentru prima ședință, în care s-au discutat aspecte de natură organizatorică și tehnică, au fost convocate conducerile tuturor structurilor M.A.I., a Penitenciarului Satu Mare, a Garnizoanei Satu Mare și a Poliției Locale a Municipiului Satu Mare.
Astfel, a fost stabilită locația principală a manifestărilor, respectiv în Parcul Central, la Statuia Eroului Necunoscut, precum și detalii referitoare la parada militară care va cuprinde defilarea Gărzii de Onoare și a tehnicii de intervenție. Ceremonii de comemorare și depunere de coroane și jerbe de flori vor avea loc în alte trei locații, respectiv la bustul Ion I. C. Brătianu, la statuia Vasile Lucaciu și la bustul Iuliu Maniu.
La a doua ședință de lucru au fost invitați reprezentanții instituțiilor de cultură și educație (Filarmonica de Stat ”Dinu Lipatti”, Muzeul Județean Satu Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Liceul de Arte ”Aurel Popp”, Școala de Arte, Colegiul Național ”Doamna Stanca”), ai Consiliului Județean și ai Primăriei Municipiului Satu Mare.
Conform programului creionat astăzi, de Ziua Națională va fi pregătită o suită de evenimente artistice premergătoare Zilei Naționale, respectiv concerte, expoziții foto-documentare și proiecții de filme. În ziua de 1 Decembrie, va fi susținut un spectacol-regal folcloric, iar pe parcursul ceremonialului militar vor fi momente artistice susținute de elevi sătmăreni talentați și artiști de succes.
”În perioada următoare vor mai avea loc întâlniri de lucru pentru a definitiva calendarul evenimentelor dedicate Zilei Naționale. Ne dorim ca anul acesta să pregătim sărbătoarea națională în mod exemplar, punând accent pe eficiența logistică și o desfășurare impecabilă. Mă bazez pe colaborarea strânsă și responsabilă a tuturor instituțiilor implicate, astfel încât fiecare detaliu să fie gestionat la standarde înalte. Vrem ca evenimentul din 1 Decembrie să fie o reușită organizatorică, o dovadă a profesionalismului nostru comun și să le ofere participanților o experiență perfect coordonată și momente de sărbătoare speciale.” – prefect Altfatter Tamás .