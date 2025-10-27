Defilare cu tehnică militară de Ziua Natională la Satu Mare. Alte surprirze!!!

Prefectul, alături de subprefectulși secretarul general Cosmin Dorle, a convocat astăzi două ședințe de lucru pentru pregătirea manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României, 1 Decembrie 2025.

Pentru prima ședință, în care s-au discutat aspecte de natură organizatorică și tehnică, au fost convocate conducerile tuturor structurilor M.A.I., a Penitenciarului Satu Mare, a Garnizoanei Satu Mare și a Poliției Locale a Municipiului Satu Mare.

Astfel, a fost stabilită locația principală a manifestărilor, respectiv în Parcul Central, la Statuia Eroului Necunoscut, precum și detalii referitoare la parada militară care va cuprinde defilarea Gărzii de Onoare și a tehnicii de intervenție. Ceremonii de comemorare și depunere de coroane și jerbe de flori vor avea loc în alte trei locații, respectiv la bustul Ion I. C. Brătianu, la statuia Vasile Lucaciu și la bustul Iuliu Maniu.