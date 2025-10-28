Despre două cărți providențiale care vor fi lansate curând la Satu Mare. Scrisoarea a II-a

Despre două cărți care

vin, vin, vin…

Tăcerea începe să se lumineze.

Din orizontul care mai ieri părea pustiu, se înalță acum două lumini blânde, ca două făclii aprinse de mâna nevăzută a Celui ce încă mai veghează asupra lumii.

Nu e o veste obișnuită. Este o întâmplare providențială.

Două cărți se pregătesc să intre în lume.

Două cărți care nu s-au născut din grabă, nici din ambiție, ci dintr-o lucrare tainică a Duhului.

Au fost scrise în locuri de retragere, sub răsuflarea rugăciunii, în timp ce lumea vuia. Iar acum, se apropie de inimile celor care pot auzi chemarea lor.

Prima poartă numele Fericirea altfel.

Și nu vorbește despre fericirea pe care o vânează lumea, ci despre cea pe care sufletul o uitase.

E o carte răscolitoare și de vindecare. O carte care arată omului că fericirea nu este un premiu, ci o stare mult așteptată.

Cine o va citi cu inimă curată va înțelege că drumul spre lumină începe mereu dinlăuntru.

Cealaltă carte este Imnele Vieții. O culegere de rugăciuni și cântări, scrise în duh vechi, dar cu glas nou, pentru omul zbuciumat de astăzi.

Imnele acestea sublime nu cer, ci mulțumesc. Nu se plâng, ci binecuvântează.

Imnele acestea nu vor fi doar citite, ci chiar trăite, ca un balsam pe o rană, ca o lumânare aprinsă în întuneric.

Fericirea altfel și Imnele Vieții.

Două cărți.

Două răspunsuri.

Două semne.

Una pentru minte, alta pentru inimă.

Împreună, ele alcătuiesc o scară spre cer.

Două lucrări memorabile sub semnătura scriitorului apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ.

Scoală-te, luminează-te, căci a venit lumina ta,

şi slava Domnului a răsărit peste tine.

(Isaia 60,1)

Curând, aceste două cărți legendare vor ajunge în mâinile celor ce le-au așteptat chiar fără să știe.

Curând, ele vor fi acolo unde le este locul: în librării, pe mese, în case, în suflete.

Până atunci, păstrați în voi așteptarea cea bună, acea liniște dinaintea zorilor. Curând va fi lumină!

P.S.

Fii și tu parte din acest drum frumos!

Trimite textul acesta peste tot.

Va fi de mare folos!