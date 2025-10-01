DEZINTERES. Doar 16 comune din Satu Mare implicate în proiectul național: primarii, între neglijență și responsabilitate

Prefectul Altfatter Tamás atrage atenția asupra lipsei de implicare a unor primari, care riscă să blocheze progresul serviciilor integrate pentru comunitățile vulnerabile

La sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural, prezidată de prefectul Altfatter Tamás, alături de subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop și secretarul general Cosmin Dorle. Pe lângă analiza modificărilor legislative și fiscale, întâlnirea a evidențiat stadiul proiectului național „Furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale”, menit să asigure accesul persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate.

Progres limitat în județ: doar 16 comune implicate

Proiectul, implementat din ianuarie 2025 de Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, vizează dezvoltarea serviciilor integrate în 2.000 de comunități rurale din România.

În județul Satu Mare, însă, doar 16 comune s-au înscris până în prezent – o participare redusă, care reflectă lipsa de interes a unor primari pentru inițiative de incluziune socială. Această atitudine riscă să limiteze semnificativ beneficiile programului pentru cetățenii vulnerabili din satele sătmărene.

Declarația prefectului Altfatter Tamás

„Regret că, până acum, doar 16 comune din județul nostru s-au implicat activ în acest proiect crucial pentru comunități. Lipsa de interes a unor primari pune în pericol atingerea obiectivelor programului și împiedică cetățenii să beneficieze de servicii sociale, medicale și educaționale la standarde adecvate.

Instituția Prefectului va continua să acționeze ca facilitator între ministere și primării, pentru ca resursele să ajungă efectiv la nivel local. În același timp, vom convoca întâlniri cu autoritățile care nu s-au înscris pentru a clarifica responsabilitățile lor și impactul dezinteresului asupra comunităților”, a declarat prefectul.

Riscuri și măsuri urgente

Prefectul a subliniat că lipsa de implicare a unor primari riscă să încetinească extinderea serviciilor integrate și să afecteze incluziunea socială în județ. Următorii pași vor include sesiuni de informare și monitorizare directă a UAT-urilor, pentru a crește participarea și a garanta că proiectul aduce efectele așteptate.

Proiectul de incluziune rămâne un pilon strategic pentru reducerea discrepanțelor dintre mediul urban și rural, dar succesul său depinde în mare măsură de responsabilitatea și implicarea autorităților locale.