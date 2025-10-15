DEZVOLTARE Proiecte strategice pentru comuna Tarna Mare, discutate la Prefectura Satu Mare

Întâlnire de lucru între reprezentanții Instituției Prefectului și conducerea comunei Tarna Mare, cu accent pe infrastructură, servicii publice și potențial turistic

O nouă sesiune de lucru privind proiectele de dezvoltare locală a avut loc recent la Cabinetul Prefectului, unde prefectul Altfatter Tamás s-a întâlnit cu primarul comunei Tarna Mare, Monica Sobius și reprezentanții Primăriei Tarna Mare, pentru a analiza stadiul investițiilor din comună și direcțiile prioritare de modernizare.

Discuții aplicate despre investiții și infrastructură

La întâlnire au mai participat secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, directorul OCPI Satu Mare, Monica Prodan Ardelean și inginerul topograf și reprezentanți ai Serviciului Juridic al Prefecturii.

Temele principale au vizat proiectele de investiții aflate în derulare la nivelul comunei, cu accent pe:

modernizarea infrastructurii rutiere ;

dezvoltarea serviciilor publice ;

valorificarea potențialului turistic al zonei.

Lacul de Smarald – obiectiv cu potențial turistic regional

Un subiect de interes major a fost procedura de însușire a domeniului public și privat al UAT Tarna Mare, în special suprafața de 18.000 mp aferentă actualului Lac de Smarald.

Acest obiectiv natural ar putea deveni, după reglementarea juridică, un punct de atracție turistică la nivel județean și chiar regional.

Prefectul Altfatter Tamás: „Colaborarea interinstituțională este cheia dezvoltării locale”