DIPLOMAȚIE Mircea Govor: „România și Japonia, parteneriat strategic pentru o agricultură durabilă”

Deputatul PSD de Satu Mare susține consolidarea relațiilor economice și tehnologice dintre cele două state, cu accent pe inovație și sustenabilitate

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a participat, luni, 27 octombrie 2025, alături de președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice, Ionel Ciunt, și colegii parlamentari Voicu Vușcan și Remus Lăpușan, la o întâlnire oficială cu E.S. domnul Katae Takashi, Ambasadorul Japoniei în România, și cu delegația diplomatică niponă. Discuțiile au avut ca temă centrală consolidarea parteneriatului strategic româno-japonez în domeniul agriculturii și al dezvoltării sustenabile.

Cooperare pentru dezvoltare și inovație

În cadrul întrevederii, părțile au subliniat importanța sectorului agricol în economia națională și rolul acestuia în asigurarea securității alimentare și a echilibrului economic. Deputatul Mircea Govor a evidențiat faptul că agricultura românească are nevoie de investiții inteligente și de transfer tehnologic din partea partenerilor externi, iar Japonia reprezintă un exemplu de succes în materie de inovație și eficiență.

„Această colaborare este o șansă reală pentru România de a-și valorifica potențialul agricol, prin acces la tehnologii moderne, prin dezvoltarea fermelor sustenabile și prin promovarea produselor noastre pe piețele asiatice”, a declarat Mircea Govor.

România, actor regional în agricultura verde

Diplomații japonezi au prezentat evenimentul internațional GREEN x EXPO 2027, care va avea loc la Yokohama, între 19 martie și 26 septembrie 2027. Expoziția este dedicată horticulturii, sustenabilității și soluțiilor inovatoare pentru combaterea schimbărilor climatice, pierderii biodiversității și crizei alimentare globale.

În opinia deputatului sătmărean, această inițiativă oferă României o platformă de afirmare internațională, prin participarea cu produse agricole și horticole bazate pe tradiție, calitate și inovație.

„România are potențialul și resursele necesare pentru a deveni un actor regional puternic în domeniul agriculturii verzi și al economiei sustenabile. Avem tradiție, avem specialiști și, prin parteneriate precum cel cu Japonia, putem construi o agricultură modernă și competitivă”, a mai subliniat Mircea Govor.

Un pas înainte pentru agricultura românească

Întâlnirea dintre reprezentanții Parlamentului României și delegația japoneză marchează un nou pas în direcția deschiderii economice și tehnologice a agriculturii românești către piețele asiatice. Deputatul Mircea Govor consideră că parteneriatul româno-japonez reprezintă o oportunitate nu doar pentru exporturi, ci și pentru modernizarea practicilor agricole, prin implementarea unor modele sustenabile și prietenoase cu mediul.

„Viitorul agriculturii românești trebuie să fie verde, competitiv și deschis colaborării internaționale. Împreună cu partenerii japonezi putem transforma aceste obiective în realitate”, a concluzionat parlamentarul sătmărean.