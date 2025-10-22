Două infracțiuni la regimul circulației constatate de polițiștii de frontieră sătmăreni

Doi cetățeni români sunt cercetați de polițiștii de frontieră sătmăreni după ce colegii noștri au descoperit că aceştia au încălcat legea privind circulația pe drumurile publice din România.

Concret, în dimineața zilei de marți, 21 octombrie, în jurul orei 05.00, un echipaj – format dintr-un polițist de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Carei și un polițist din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Carei – a oprit în trafic pentru control, în localitatea Urziceni, un autoturism înmatriculat în Germania. La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 40 de ani, din județul Sibiu. Cu ocazia verificării documentelor personale s-a constatat că dreptul de a conduce al persoanei aflate la volanul mașinii a fost anterior suspendat.

Un alt eveniment asemănător a fost înregistrat tot marți, 21 octombrie, de către polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu. În jurul orei 17.00, oamenii legii au oprit pentru control, în localitatea Dabolț, un autoturism înmatriculat în țara noastră și condus de către un sătmărean în vârstă de 29 de ani. Și în acest caz, la verificarea actelor prezentate la control, polițiștii de frontieră au constatat că persoana aflată la volanul mașinii nu are dreptul de a conduce, deoarece permisul de conducere i-a fost anulat.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală celor doi cetățeni români pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată ori retrasă sau anulată exercitarea dreptului de a conduce.