ECONOMIE Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți și Persoane cu Dizabilități – șansa unui nou început profesional

Evenimentul organizat de AJOFM Satu Mare are loc vineri, 10 octombrie, la Casa Meșteșugarilor, reunind peste 20 de angajatori din județ

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți și Persoane cu Dizabilități se desfășoară vineri, 10 octombrie 2025, începând cu ora 09:00, la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare (str. Ștefan cel Mare nr. 18).

Evenimentul este organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare (AJOFM) și își propune să sprijine integrarea pe piața muncii a tinerilor absolvenți și a persoanelor cu dizabilități, oferindu-le ocazia de a intra în contact direct cu potențialii angajatori.

O platformă de întâlnire între tineri și angajatori

Participanții vor avea posibilitatea să discute direct cu reprezentanți ai companiilor din diverse domenii de activitate, să afle detalii despre locurile de muncă disponibile și să depună CV-uri.

Bursa oferă, de asemenea, servicii de informare și consiliere profesională, fiind o oportunitate reală pentru tinerii care își caută primul loc de muncă sau pentru persoanele cu dizabilități care doresc să se reintegreze profesional.

Peste 20 de angajatori prezenți la eveniment

Până în prezent, peste 20 de angajatori din județul Satu Mare și-au anunțat participarea la bursă, punând la dispoziție o gamă variată de posturi, adaptate tuturor nivelurilor de studii – de la muncitori calificați și tehnicieni până la posturi pentru absolvenți de studii superioare.

„Prin această acțiune, dorim să facilităm întâlnirea dintre cererea și oferta de pe piața muncii, dar și să promovăm egalitatea de șanse și incluziunea în câmpul profesional”, a declarat Derșidan Simona Valerica, director executiv al AJOFM Satu Mare.

Acces gratuit pentru toți participanții

Participarea la eveniment este gratuită, iar accesul este deschis tuturor celor interesați să își găsească un loc de muncă sau să afle mai multe despre posibilitățile de reconversie profesională.

Reprezentanții AJOFM îi încurajează pe tineri să profite de această ocazie, subliniind că bursa poate fi „primul pas către un nou început profesional”.