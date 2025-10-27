EDUCAŢIE. Comuna Moftin și Vyshkovo implememtează proiectul INCLUSIVE-ED4ALL pentru educație incluzivă

Parteneriat transfrontalier România–Ucraina, cu finanțare europeană, pentru reducerea disparităților educaționale și creșterea accesului la educație de calitate

Comuna Moftin, în colaborare cu orașul Vyshkovo din Ucraina, implementează proiectul INCLUSIVE-ED4ALL, un program de 24 de luni care își propune să reducă disparitățile educaționale și să promoveze o educație primară și secundară incluzivă, modernă și accesibilă. Cu sprijinul Programului Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021-2027, proiectul va implica renovări de școli, formarea profesorilor și schimburi de bune practici între cele două comunități.

Obiectivul proiectului

Scopul principal al INCLUSIVE-ED4ALL este de a îmbunătăți accesul a cel puțin 235 de elevi din comunitățile țintă la educație de calitate. Proiectul răspunde provocărilor generate de disparitățile educaționale accentuate de pandemia COVID-19 și de agresiunea militară din Ucraina, care au dus la pierderi în învățământ și creșterea ratei abandonului școlar timpuriu.

Activități principale

Partenerii au stabilit mai multe direcții de acțiune concrete:

Crearea unui mediu educațional incluziv: renovarea și dotarea a două școli din comunitățile Moftin și Vyshkovo;

Formarea profesorilor: program de instruire pentru 40 de cadre didactice , însoțit de un set de instrumente metodologice;

Cooperare și schimb transfrontalier: organizarea a două ateliere internaționale și dezvoltarea unei comunități transfrontaliere pentru profesioniști, facilitând schimbul de experiență în managementul educației.

Buget și finanțare

Proiectul are un buget total de 1.230.339,97 Euro, din care 1.107.305,96 Euro reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021-2027. Comuna Moftin va beneficia de 532.746,12 Euro, iar orașul Vyshkovo de 697.593,85 Euro pentru implementarea activităților pe teritoriul fiecărei comunități.

Durata de implementare este de 24 de luni, activitățile derulându-se între 24 mai 2025 și 23 mai 2027.

Impactul așteptat

Proiectul INCLUSIVE-ED4ALL reprezintă un pas esențial pentru reducerea disparităților educaționale din zona transfrontalieră, stabilind noi repere pentru calitate, incluziune și accesibilitate în educație. Colaborarea dintre profesioniștii din România și Ucraina va contribui la crearea unui model de bune practici, cu efecte pe termen lung asupra comunităților implicate.

Informații suplimentare

Pentru detalii despre proiect, puteți contacta dna Magdalena Tarța, Manager proiect, la nr. 0745/853.961, sau consulta site-urile:

Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021-2027 este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de statele participante în program. Mai multe informații sunt disponibile și pe www.ro-ua.net