EDUCAȚIE „Împreună prindem curaj” – simpozion județean dedicat prevenirii violenței în școli

Autorități, profesori și experți în educație, împreună pentru un mediu școlar sigur și respectuos

Sub genericul „Împreună prindem curaj”, s-a desfășurat recent un simpozion județean dedicat prevenirii violenței și infracțiunilor în mediul școlar, eveniment organizat în cadrul Programului Național de prevenire a violenței.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai administrației județene, ai instituțiilor de educație și ai societății civile, într-un demers comun pentru identificarea celor mai eficiente soluții de combatere a comportamentelor agresive în școli.

Sprijin comun pentru educație și siguranță

La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și vicepreședintele Cătălin Filip, alături de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, cadre didactice și experți în domeniul educației.

Discuțiile au vizat identificarea cauzelor care favorizează apariția violenței în mediul școlar, precum și elaborarea de strategii pentru prevenirea și diminuarea acestor comportamente.

Participanții au subliniat importanța educației pentru respect, empatie și responsabilitate, dar și necesitatea unor acțiuni integrate între autorități, școală și familie.

Un mesaj de unitate și responsabilitate

În cadrul întâlnirii, reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare au transmis un mesaj clar:

„Un mediu educațional sigur și primitor este responsabilitatea noastră comună – autorități, școală, familie și comunitate.”

S-a evidențiat că îmbunătățirea comunicării și colaborării dintre cadrele didactice, părinți și elevi reprezintă un pas esențial pentru prevenirea și raportarea actelor de violență, contribuind direct la crearea unui climat pozitiv în unitățile de învățământ.

Prevenția, cheia unui viitor mai sigur

Evenimentul „Împreună prindem curaj” marchează un pas important în consolidarea culturii dialogului și a respectului în școlile din județul Satu Mare.

Prin colaborarea constantă între instituțiile locale, cadrele didactice și părinți, se dorește construirea unui sistem educațional în care fiecare copil să se simtă protejat, ascultat și încurajat să prindă curaj – împreună cu ceilalți.