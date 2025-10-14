EDUCAȚIE Lecții despre trecut, prezent și viitor la Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare

Elevii au comemorat Holocaustul, au vorbit despre curaj, au descoperit cariere și au învățat explorând lumea

Săptămâna a cincea din anul școlar 2025–2026 a fost una plină de activități, emoții și experiențe de neuitat pentru elevii și profesorii Colegiului Național „Doamna Stanca” Satu Mare. De la lecțiile despre responsabilitate și empatie, până la descoperirea oportunităților profesionale și excursiile educative, tinerii au demonstrat că educația înseamnă mult mai mult decât orele petrecute în clasă.

Lecții despre curaj și prietenie

Luni, 6 octombrie, elevii din clasele a X-a E, a XI-a A, D și E au participat la Simpozionul „Împreună prindem curaj”, organizat de CJRAE și ISJ Satu Mare.

În cadrul evenimentului, aceștia au prezentat proiectul „Responsabilitate. Curaj. Prietenie”, desfășurat în perioada mai–iunie, ca parte a Programului de prevenire a violenței „Împreună prindem curaj”.

Activitatea i-a ajutat pe tineri să conștientizeze importanța solidarității, a respectului reciproc și a implicării în comunitate.

Memoria și speranța – lecții din trecut

Joi, 9 octombrie, elevii „Doamnei Stanca” au marcat Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului printr-o serie de activități educative și comemorative reunite sub tema „Memoria și Speranța – Lecții din Holocaust pentru generațiile viitoare”.



În colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 1 Carei, Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu” Carei și Asociația Evreilor din Satu Mare, elevii au citit despre curaj și compasiune, au plantat simbolic brândușe în memoria copiilor evrei pierduți, au vizitat Sinagoga Satu Mare și au discutat despre empatie și responsabilitate în fața istoriei.

Activitățile au fost coordonate de cadrele didactice Gabriela Silaghi, Daniela Govor, Manuela Fecske, Monica Mădăras, profesorii Sorin Precup și Andrei Păcurar, împreună cu bibliotecarul Simona Săvianu.

Pași siguri spre viitor

Vineri, 10 octombrie, elevii claselor a XII-a au participat la Târgul Locurilor de Muncă, organizat de AJOFM Satu Mare.

Tinerii au avut ocazia să interacționeze cu reprezentanți ai unor companii și universități, să pună întrebări și să descopere drumul de la pasiune la profesie.

Experiența le-a oferit încrederea necesară pentru a privi viitorul cu motivație și claritate.

Toamna – lecție de viață și descoperire

În aceeași perioadă, elevii claselor a VI-a și a VII-a au pornit într-o excursie intitulată „Toamnă pe Valea Oltului”, sub îndrumarea doamnelor diriginte prof. Szilagyi Edith și prof. Anișoara Irime.



Traseul a inclus vizite la Sibiu, Băile Olănești, Mănăstirea Curtea de Argeș și la centrul educativ „Povestea Calendarului”.

Călătoria a avut ca scop dezvoltarea culturii generale, consolidarea spiritului de echipă și formarea autonomiei și responsabilității elevilor.

Educație prin emoție și experiență

Patru experiențe diferite, un singur scop comun: educația prin cunoaștere, empatie și implicare.

Fie că au vorbit despre trecut, și-au proiectat viitorul sau au explorat lumea din jur, elevii și profesorii Colegiului Național „Doamna Stanca” Satu Mare au demonstrat, încă o dată, că adevărata școală înseamnă formarea omului complet – informat, sensibil și curajos.