EDUCAȚIE. Micii cetățeni ai Sătmarului au vizitat Primăria municipiului, fiind întâmpinați de viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș

Preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 au descoperit, prin joc și curiozitate, ce înseamnă munca pentru comunitate

Marți, pragul Primăriei municipiului Satu Mare a fost trecut de oaspeți speciali – preșcolarii grupei mari de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5, structură a GPP „14 Mai”. Plini de entuziasm și curiozitate, cei mici au venit să afle cum se iau deciziile care modelează viața orașului în care trăiesc.

O lecție de civism pe înțelesul copiilor

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, i-a primit cu bucurie pe micii vizitatori și le-a explicat, într-un limbaj accesibil, ce înseamnă activitatea din cadrul primăriei și cât de importantă este munca în echipă pentru binele comunității.

Copiii au ascultat cu atenție, au pus întrebări și au împărtășit propriile idei despre orașul lor, transformând întâlnirea într-o veritabilă activitate interactivă care le-a stimulat imaginația și dorința de a învăța.

Recunoștință pentru dascăli

La finalul vizitei, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș le-a mulțumit cadrelor didactice pentru implicarea și inițiativa de a-i aduce pe copii mai aproape de instituțiile locale:

„Preșcolarii grupei mari de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 ne-au trecut pragul plini de energie, zâmbete și curiozitate. I-am primit cu drag și le-am povestit despre activitatea din Primărie, despre cum se iau deciziile pentru binele întregii comunități. Cei mici au adresat întrebări, au împărtășit idei și s-au bucurat de o activitate interactivă care le-a stârnit imaginația. Mulțumim cadrelor didactice pentru grija cu care formează, zi de zi, generațiile de mâine!”, a transmis viceprimarul.

Curiozitate, educație și spirit civic

Vizita copiilor la Primăria municipiului Satu Mare s-a dovedit o experiență educativă și plină de bucurie, demonstrând că formarea spiritului civic începe de la cele mai fragede vârste — cu pași mici, dar cu inimă mare.