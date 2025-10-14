EDUCAȚIE O nouă grădiniță modernă va fi construită la Tășnad

Primarul Adrian Farcău: „O investiție dragă sufletului meu, pentru toți copiii orașului”

Primăria orașului Tășnad a obținut finanțarea pentru construirea unei noi grădinițe moderne, un proiect esențial pentru dezvoltarea comunității și pentru asigurarea unor condiții optime de educație preșcolară.

Primarul Adrian Farcău a anunțat semnarea contractului de finanțare, subliniind importanța investiției atât din perspectivă educațională, cât și administrativă:

„Am semnat contractul de finanțare pentru o investiție dragă sufletului meu! Vom construi o grădiniță nouă, în care vor avea condiții foarte bune toți copiii orașului, împreună! Mulțumim pentru sprijin și îndrumări echipei ADR Nord-Vest și domnului ministru Marcel Boloș! Unul din motivele pentru care descentralizarea este și trebuie să rămână o prioritate!”, a declarat primarul Adrian Farcău.

Noua grădiniță va fi concepută pentru a răspunde nevoilor actuale ale copiilor și cadrelor didactice, oferind spații moderne, sigure și prietenoase pentru activitățile educative.

Proiectul este finanțat prin fonduri nerambursabile, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și reprezintă un pas important în direcția modernizării infrastructurii educaționale din Tășnad.