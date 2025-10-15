ENERGETICĂ Mircea Govor: „România are nevoie de energie, nu de blocaje”

Deputatul PSD de Satu Mare susține deblocarea proiectelor hidroenergetice pentru securitatea energetică națională

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat că a votat alături de colegii săi pentru o inițiativă legislativă menită să elimine blocajele din sectorul hidroenergetic, generate de suprapunerea cu zone declarate ulterior arii naturale protejate. Govor subliniază că investițiile începute cu zeci de ani în urmă trebuie finalizate pentru binele economiei și al populației.

Blocajele administrative, un obstacol pentru dezvoltare

Într-o declarație de presă fermă, deputatul Mircea Govor a explicat necesitatea Legii PL-x nr. 14/2023, o inițiativă menită să repună în mișcare proiectele hidroenergetice abandonate, deși multe dintre ele sunt finalizate în proporție de peste 90%.

„Am susținut și votat, în plenul Camerei Deputaților, alături de colegii mei parlamentari din PSD, inițiativa care pune capăt blocajelor din sectorul hidroenergetic”, a transmis Govor.

După 2007, numeroase proiecte aflate într-un stadiu avansat de execuție — unele demarate încă din anii ’80 și ’90 — au fost oprite deoarece zonele au fost ulterior incluse în arii naturale protejate, deși lucrările erau deja începute.

Exemple absurde: investiții miliardare blocate de câteva zeci de ari

Un exemplu ilustrativ este cel de la Răstolița, unde un fragment de pădure de câteva zeci de ari a fost folosit drept pretext pentru a bloca o investiție strategică, de miliarde de lei.

„Nu hidrocentralele au fost ridicate în zone protejate, ci zonele protejate au fost trasate peste investițiile deja începute”, a subliniat Govor.

Beneficiile proiectelor deblocate

Deputatul PSD a evidențiat trei beneficii majore ale finalizării acestor lucrări:

Securitate energetică națională – prin energie verde, stabilă și constantă, disponibilă non-stop. Protejarea populației de inundații – prin controlul viiturilor. Asigurarea surselor de apă potabilă și pentru irigații – esențiale în agricultură și pentru comunitățile locale.

Investiții funcționale, nu hârtii inutile

Mircea Govor atrage atenția asupra diferenței între protecția mediului reală și pretexte birocratice care sabotează dezvoltarea.

„România are nevoie de investiții funcționale, nu de proiecte blocate în hârtii. Are nevoie de soluții concrete, nu de amânări birocratice.”

Declarația integrală a deputatului Mircea Govor