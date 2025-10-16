EUROPA Județul Satu Mare a cucerit Bruxelles-ul

Standul „Crafted in Transylvania” – atracția principală la Săptămâna Regiunilor și Orașelor Europene

Județul Satu Mare a reprezentat cu mândrie România la Săptămâna Regiunilor și Orașelor Europene, eveniment desfășurat la Bruxelles, în perioada 7–10 octombrie 2025.

În parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și grupurile de acțiune locală (GAL) din județul Satu Mare, delegația a prezentat un stand comun sub brandul „Crafted in Transylvania”, care s-a remarcat ca unul dintre cele mai vizitate și apreciate puncte ale evenimentului.

Reprezentanță activă și dialog european

Consiliul Județean Satu Mare a fost reprezentat de vicepreședintele Cătălin Filip, managerul județului Kovács Attila și responsabila pentru relații externe, Kinál Márta.

Programul delegației a fost intens și divers, incluzând discuții de specialitate privind inițiativele Interreg, dezvoltarea urbană verde și următorul ciclu al politicii de coeziune.

Delegația sătmăreană a avut întâlniri oficiale cu europarlamentarii Siegfried Mureșan, Winkler Gyula și Victor Negrescu, precum și cu Hegedüs Csilla, director adjunct al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

„Crafted in Transylvania” – o poveste despre identitate și colaborare

Succesul standului „Crafted in Transylvania” s-a datorat Grupurilor de Acțiune Locală din regiune – GAL Sud-Vest Satu Mare, Asociația pentru Dezvoltarea Comunităților din Zona Sătmarului și GAL Microregional Someș–Codru – care au adus în fața vizitatorilor produse locale autentice, alimente tradiționale, obiecte de artizanat și povești din spatele fiecărui brand local.

Evenimentul a fost coordonat logistic de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, care a reunit toate entitățile participante sub o platformă comună de promovare regională.

„Experiența sătmăreană începe la stand, dar se trăiește acasă”

În deschiderea evenimentului, vicepreședintele Cătălin Filip a transmis un mesaj emoționant:

„Standul nostru nu a fost doar un loc unde se putea degusta, ci un spațiu unde vizitatorii au descoperit oamenii și poveștile din spatele aromelor. Experiența sătmăreană începe la stand, dar se trăiește cu adevărat acasă, în județ.”

Declarația a sintetizat esența participării: Satu Mare nu este doar o colecție de proiecte și finanțări, ci o rețea economică și culturală vie, bazată pe colaborare, creativitate și deschidere europeană.

Satu Mare – parte activă a Europei regiunilor

Participarea la Bruxelles marchează o etapă importantă în internaționalizarea județului, prin consolidarea legăturilor cu parteneri europeni și printr-o promovare eficientă a identității locale.

Mesajul transmis a fost limpede:

Satu Mare este pregătit să intre în noul ciclu de dezvoltare europeană cu idei proaspete, proiecte solide și o atractivitate deja confirmată.