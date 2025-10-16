Eveniment academic de înaltă ținută la Universitatea ”Vasile Goldiș”, Filiala Satu Mare

În data de 16 octombrie 2025, la Satu Mare, la sediul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” Arad extensia Satu Mare se desfășoară seminarul ” Studiul genomului uman-în înțelegerea bolilor incurabile”, coordonat de prof.univ.dr. Anca HERMENEAN, director al Institutului de Științe ale Vieții ”Aurel Ardelean”, susținut de dl. Cornel BALTĂ cercetător științific I și moderat de prof.univ.dr.habil Olimpia NEAGU.

Evenimentul se desfășoară în perioada de sustenabilitate a proiectului ”PARTENERIAT PENTRU CERCETAREA GENOMICĂ ÎN UCRAINA ȘI ROMÂNIA” (2SOFT/1.2/48), finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, derulat de către Fundația Universitară ”Vasile Goldiș” Arad filiala Satu Mare în parteneriat cu Universitatea Națională din Uzhhorod-Ucraina.

Proiectul implementat în perioada 2020-2022, a beneficiat de aportul științific valoros al prezenței d-nei Rector a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, prof.univ.dr. habil.Coralia Adina COTORACI, în echipa de cercetare.

La eveniment participă elevii Școlii Postliceale ”Vasile Goldiș” Arad filiala Satu Mare, cadre didactice medicale și universitare.