EVENIMENT: Arhitectul Eugen Vaida, prezentat de Muzeul județean Satu Mare

Muzeul județean Satu Mare are plăcerea de a-l prezenta pe arhitectul Eugen Vaida, fondator al Asociației Monumentum, ce va susține prezentarea despre „Arhitectura săsească” în cadrul conferinței „Arhitectura vernaculară din spațiul carpatic”.

Evenimenrul va avea loc în data de 5 noiembrie, ora 12:30, la Casa Meșteșugarilor, sala mare, str. Ștefan cel Mare, nr. 18. Intrarea este liberă

Eugen Vaida este arhitect și fondator al Asociației Monumentum, organizație cunoscută pentru proiectul „Ambulanța pentru Monumente”, prin care au fost salvate numeroase clădiri de patrimoniu din întreaga țară. Munca sa se concentrează pe conservarea patrimoniului rural și pe implicarea comunităților locale în protejarea și valorizarea arhitecturii tradiționale.

Activitatea sa are un impact semnificativ prin salvarea de clădiri istorice lăsate în ruină, crearea unui model de intervenţie care îmbină voluntariatul, educaţia și implicarea locală, promovarea valorilor identitare locale şi a arhitecturii tradiţionale, reafirmarea importanței patrimoniului vernacular ca parte esențială a identității culturale locale actuale.

Conferința „Arhitectura vernaculară din spațiul carpatic” își propune să aducă împreună specialiști din domenii precum arhitectură, istorie, arheologie, etnogrfie și studii culturale pentru a deschide un dialog constructiv între profesioniștii care activează în sectorul public și cel privat al patrimoniului construit.

Conferință realizată în cadrul proiectului: „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region” HUSKROUA/23/S/2.2/013.