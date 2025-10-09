EVENIMENT. Zilele Medicale Sătmărene – o tradiție a excelenței în medicină

Manifestarea a ajuns la cea de-a XXI-a ediție reunește medici din întreaga regiune pentru schimburi de experiență și dezbateri profesionale de înalt nivel

Zilele Medicale Sătmărene au devenit de-a lungul anilor un reper important nu doar pentru comunitatea medicală din județ, ci și pentru întreaga regiune de nord-vest. Manifestarea, ajunsă la cea de-a XXI-a ediție, oferă un cadru de dialog și colaborare între specialiști din diverse ramuri ale medicinei, evidențiind importanța formării continue și a investiției în resursa umană.

Conferință de specialitate la nivel regional

În perioada 9-10 octombrie 2025, la Satu Mare se desfășoară evenimentul Zilele Medicale Sătmărene, ediția a XXI-a, o conferință de specialitate la nivel regional, cu o înaltă ținută științifică. Majoritatea prezentărilor sunt susținute de medici din spitale și clinici din Satu Mare, în special de la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, dar sunt prezenți și și specialiști din afara județului Satu Mare, din următoarele centre: Timișoara (Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”), Cluj-Napoca ( Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”) și Oradea (Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – Urologie, Radiologie intervențională).

Domenii principale de prezentare privesc domeniile oftalmologie, oncologie și radioterapie, chirurgie și ATI, ginecologie, urologie dar și alte domenii privind managementul sângelui pacientului precum și subiecte de demografie (îmbătrânirea populației, statistici de fertilitate).

Investiția în oameni, temelia unui sistem medical performant

Prefectul Altfatter Tamás a participat la deschiderea oficială a evenimentului, în prezența medicilor sătmăreni și invitați, a președintelui Colegiului Medicilor Satu Mare, dr. Nicolae Bidilean și a reprezentanților instituțiilor cu responsabilități și atribuții în domeniul medical.

În deschiderea evenimentului, organizatorii au subliniat că, în domeniul sănătății, investițiile în infrastructură trebuie completate de investiții în oameni. Calitatea actului medical depinde în mare măsură de pregătirea, empatia și dedicarea personalului medical, factori esențiali pentru îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților.

Un parteneriat dedicat profesioniștilor din sănătate

Evenimentul este organizat de Colegiul Medicilor Satu Mare, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și Asociația Medicilor de Familie Satu Mare. Pe parcursul a două zile, medicii participanți dezbat teme de actualitate din domeniul medical, împărtășesc rezultate ale cercetărilor proprii și exemple de bune practici, toate având scopul de a aduce un plus de valoare actului medical local și regional.

Mesaje de susținere și recunoștință din partea autorităților

Consiliul Județean Satu Mare a fost reprezentat la eveniment de vicepreședintele Cătălin Filip, care, în discursul său, a mulțumit medicilor pentru profesionalismul, implicarea și dedicarea de care dau dovadă zi de zi, în ciuda provocărilor majore ale sistemului de sănătate. Totodată, acesta a reafirmat angajamentul Consiliului Județean în sprijinirea investițiilor în infrastructura sanitară, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de îngrijire pentru pacienți.

”Investiția în oameni – cheia unui act medical de calitate. În domeniul sănătății, investițiile în infrastructură sunt esențiale, dar adevărata forță a sistemului medical o reprezintă oamenii – medicii, asistenții și întregul personal care, zi de zi, are grijă de sănătatea noastră.

M-am bucurat să particip la evenimentul Zilele Medicale Sătmărene, ajuns la cea de-a XXI-a ediție – o manifestare de tradiție ce reunește medici din diverse specialități pentru a împărtăși experiențe și pentru a discuta despre provocările și progresele din domeniu.

În numele Consiliului Județean Satu Mare, le-am transmis medicilor recunoștința noastră pentru profesionalismul și dedicarea lor, dar și angajamentul ferm de a continua investițiile în infrastructura sanitară, pentru ca pacienții să beneficieze de servicii medicale tot mai bune.

Felicitări organizatorilor – Colegiul Medicilor Satu Mare, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și Asociația Medicilor de Familie Satu Mare – pentru acest eveniment de înalt nivel profesional!, a fost mesajul transmis de Cătălin Filip după acest eveniment. La ceremonia de deschidere a fost prezent și city-managerul municipiului Satu Mare, Masculic Csaba, care a transmis felicitări organizatorilor pentru constanța și calitatea evenimentului, apreciind faptul că Zilele Medicale Sătmărene reușesc an de an să adune specialiști care împărtășesc aceeași misiune nobilă – aceea de a proteja și îmbunătăți sănătatea oamenilor.

De asemenea, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas, a fost prezent la manifestare, adresând un mesaj de apreciere și respect pentru cadrele medicale, evidențiind rolul lor esențial în menținerea sănătății publice și în dezvoltarea unui sistem medical modern și empatic.

”Sunt onorat de invitația dumneavoastră la acest eveniment devenit o tradiție sătmăreană, un eveniment științific de nivel înalt. În virtutea atribuțiilor guvernamentale, domeniul sănătății umane a reprezentat o prioritate absolută pentru mine și pentru Instituția Prefectului. Consider că la nivelul județului Satu Mare, lucrurile în acest domeniul sunt în direcția potrivită, investițiile semnificative în sectorul de stat medical aduc deja și rezultatele – gradul de mulțumire al pacienților este ridicat – lucru datorat în cea mai mare parte de contribuția decisivă a corpului medical sătmărean la actul de sănătate. Felicit medicii sătmăreni pentru activitatea în slujba pacienților și le mulțumesc pentru profesionalism și dedicare.

Vom continua în toate demersurile noastre să susținem sistemul sanitar de stat, să creștem și să diversificăm calitatea serviciilor medicale. Acest lucru se face doar printr-o colaborare instituțională între autoritățile publice în domeniu – Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate, spitalele publice precum și organizațiile profesionale în domeniul medical.

Altfatter Tamás Vă doresc sănătate și realizări profesionale deosebite!” – prefect

Dialog și inspirație pentru viitor

Organizatorii le-au urat tuturor participanților schimburi de idei pline de inspirație, dezbateri constructive și rezultate care să contribuie la îmbunătățirea calității actului medical în județul Satu Mare și nu numai.

Zilele Medicale Sătmărene rămân, astfel, un simbol al excelenței profesionale și al colaborării interdisciplinare, consolidând prestigiul comunității medicale sătmărene pe plan regional și național.