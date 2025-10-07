EXCELENȚĂ. România în elita STEAM: Echipa MultitouchCNME, ambasador al inovației la Expo-Sciences International 2025, Abu Dhabi

Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au reprezentat România cu onoare la cea mai importantă manifestare globală dedicată științei și educației

Echipa MultitouchCNME a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare a trăit o experiență de neuitat în vibrantul Abu Dhabi, ca parte a delegației care a reprezentat România la MILSET Expo-Sciences International 2025, eveniment global desfășurat sub patronajul Alteței Sale Șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan.

După cum precizează dr. Geta M. Cozma, leaderul Echipei MultitouchCNME, această participare a fost „nu doar o confirmare a valorii tinerilor noștri, ci și o ocazie de a aduce România în dialogul internațional al inovației”. Pentru echipă, a fost a doua prezență la această prestigioasă manifestare, după cea din 2019.

De la Suceava la scena mondială a științei

Expo-Sciences International este etapa globală a competițiilor desfășurate sub egida MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique). Cele patru proiecte românești au fost selectate în urma Concursului Național de Știință și Tehnologie RoSEF, inclus în calendarul ministerial CAEN și organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Societatea Științifică Cygnus – centru UNESCO, și ISJ Suceava.

Potrivit dr. Geta M. Cozma, proiectele MultitouchCNME au fost concepute „într-o viziune transdisciplinară, care îmbină știința cu arta și empatia umană, demonstrând că educația STEAM înseamnă mai mult decât tehnologie – este o formă de cunoaștere creativă”.

Elevii care au susținut proiectele în fața juriului internațional au fost:

David Feleki, Matei Lorincz – Education 4.0. Gamification and the use of AI for creating educational films

Casian Dănuț, Benjamin Secară, Alexandru Roman – Emotions Explorer. Exploring and Developing Skills. Customized Digital Games

Brigitta Barbu, Alexandra Domuț, Luca Mare, Alexandru Mocan – Tech on Track. GO, BEAR!

Andrei Dragoș, Victor Dan, Ruxandra Rața, Maia Simuțiu – EcoVEST

Performanță recunoscută internațional

Rezultatul participării României la MILSET a fost unul de mare prestigiu: trofeul „Best Delegation Award”, oferit profesorului Victor Șutac, șeful delegației și președintele MILSET România, de către vicepreședintele organizației internaționale, Antoine Van Ruymbeke.

„Această recunoaștere onorează întreaga echipă românească și confirmă faptul că elevii noștri pot concura, prin creativitate și competență, cu cei mai buni din lume”, a subliniat dr. Geta M. Cozma.

Știință, cultură și suflet românesc

Momentul cultural al delegației României a fost unul cu puternic impact emoțional. Eleva Maia Teodora Simuțiu a interpretat piesa „Săracă inima mea”, acompaniată de colegii săi într-o horă românească ce a fost îndelung aplaudată de publicul internațional.

„A fost clipa în care știința s-a unit cu sufletul românesc – am simțit că am dus acolo, pe scena mondială, o parte din inima noastră de acasă”, a mărturisit dr. Geta M. Cozma.

O echipă, o viziune comună

Performanța MultitouchCNME se sprijină pe o colaborare solidă între elevi și mentori. Proiectele au fost coordonate științific de profesorii: Viorel Solschi, Liviu Rotaru (Fizică); dr. Laura Groza, dr. Adriana Prodan (Biologie); Claudia Pop, Bianca Domuț (Chimie); Raluca Jurge, Anrieta Secară (Psihologie); dr. Georgeta Cozma (concepte și perspectivă transdisciplinară), precum și de mentorii Marian Stan (Continental Frankfurt) și Ioana Milea (Facultatea de Fizică, München).

„Echipa noastră este un organism viu – fiecare profesor, fiecare elev, fiecare colaborator a contribuit la o lucrare colectivă de cunoaștere și prietenie”, a adăugat dr. Cozma.

Recunoștință și parteneriat

Echipa MultitouchCNME adresează mulțumiri sponsorilor pentru generozitatea și încrederea oferite, Societății de Științe Matematice din România – Filiala Satu Mare, profesorilor Horea Jurge și dr. Petru Braica, pentru sprijinul financiar care a făcut posibilă participarea la eveniment.

De asemenea, dr. Geta M. Cozma a transmis recunoștință conducerii colegiului, prof. dr. Natalia Boloș, director, și prof. Nicoleta Cherecheș, director adjunct, „pentru deschiderea și sprijinul constant acordat inițiativelor noastre”, precum și colegilor care au asigurat continuitatea activităților școlare și presei locale care a promovat constant succesul echipei.

Eminescienii – ambasadori ai educației STEAM

Prezența Echipei MultitouchCNME la MILSET Expo-Sciences International 2025 confirmă forța creativă și potențialul educațional al elevilor și profesorilor din Satu Mare.

„Este o onoare și o responsabilitate – aceea de a arăta că școala românească poate fi un spațiu al curajului, al ideilor și al inovației autentice”, a concluzionat dr. Geta M. Cozma, leaderul Echipei MultitouchCNME.

Prin entuziasm, muncă și dăruire, acești tineri cercetători au dus România în elita mondială STEAM, deschizând noi orizonturi pentru generațiile care vin.

