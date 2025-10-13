EXPERIENȚE „Biblioteca Vie” – oameni în loc de cărți, povești care inspiră

Biblioteca Județeană Satu Mare invită publicul la o întâlnire aparte, unde poveștile sunt trăite, nu doar citite

Marți, 14 octombrie 2025, între orele 16:30 și 18:30, la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, de pe strada Iuliu Maniu nr. 2, sătmărenii sunt invitați să participe la un eveniment inedit: „Biblioteca Vie”. Proiectul propune o experiență de învățare și empatie diferită – în loc de cărți, vizitatorii pot „împrumuta” oameni și le pot asculta poveștile de viață.

Oameni care devin „cărți”

„Biblioteca Vie” este un concept internațional care promovează dialogul, toleranța și înțelegerea între oameni. În cadrul evenimentului, „cărțile” sunt persoane reale, fiecare având o poveste unică de împărtășit – experiențe personale, profesionale sau de viață, care pot inspira, provoca și emoționa.

Participanții pot alege o „carte vie”, pot asculta povestea acesteia și pot adresa întrebări, într-o conversație sinceră, bazată pe respect și curiozitate. Evenimentul oferă o șansă rară de a descoperi lecții autentice despre curaj, reziliență și diversitate.

Învățare prin empatie și dialog

Prin intermediul acestui eveniment, Biblioteca Județeană Satu Mare își propune să transforme lectura într-o experiență umană. „Biblioteca Vie” devine astfel un spațiu al întâlnirii, al învățării autentice și al dialogului deschis.

📌 Învățare autentică – participanții au ocazia să descopere realități diverse, relatate din prima sursă.

📌 Empatie și conexiune – întâlnirile oferă prilejul de a privi lumea prin ochii altora.

📌 Inspirație – fiecare poveste de viață devine o sursă de motivație și reflecție.

Intrarea este liberă

Evenimentul „Biblioteca Vie” este deschis tuturor celor interesați și se desfășoară cu intrare liberă. Organizatorii îi încurajează pe sătmăreni să participe și să transforme o după-amiază obișnuită într-o experiență memorabilă.

Proiectul este organizat de Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu EduSparkHub și Asociația Pro Cerc.

„Vă așteptăm cu drag să descoperiți magia poveștilor vii și să deveniți parte dintr-o comunitate care ascultă, învață și inspiră!”, transmit organizatorii.